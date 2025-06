Metaplanet erreicht 10.000 Bitcoin-Meilenstein mit neuen Käufen

Die neue Woche startet am Kryptomarkt mit vorsichtigem Optimismus. Der Bitcoin-Kurs ist auf 106.000 Dollar gestiegen und auch Ethereum bewegt sich langsam wieder in Richtung 2.600 Dollar. Noch besser kommt Solana ($SOL) mit einem Plus von 6 % davon. Vor allem von Bitcoin wird erwartet, dass der Kurs in den nächsten Monaten noch deutlich höher steigt. Eine Entwicklung, die Unternehmen wie Strategy (früher MicroStrategy) und Metaplanet zugute kommen dürfte. Die Unternehmen setzen im großen Stil auf Bitcoin.

Strategy als Vorbild - Metaplanet kauft weitere 1.112 Bitcoin

Strategy macht seit Jahren von sich reden, da der CEO Michael Saylor im Jahr 2020 entschieden hat, jeden verfügbaren Dollar in Bitcoin zu investieren. Inzwischen handelt es sich dabei um den größten Bitcoin-Wal nach BlackRock und Satoshi Nakamoto. Strategy hat zudem auch andere Unternehmen dazu motiviert, einen ähnlichen Weg zu gehen.

Dass die Bitcoin-Strategie Nachahmer findet, war aufgrund des Erfolgs zu erwarten. Immerhin ist der Aktienkurs seit den Bitcoin-Käufen um über 3.000 % gestiegen. Einer der bekanntesten Nachahmer ist Metaplanet. Das Unternehmen meldet nun erneut den Kauf von 1.112 Bitcoin und stockt seine Bestände damit auf 10.000 Coins auf.

Beschleunigtes Kauftempo deutet auf Kurserwartungen hin

Auch bei Metaplanet zeigt sich, dass das Tempo erhöht wird, da man scheinbar davon ausgeht, dass der Bitcoin-Kurs schon bald deutlich steigt. Auch Saylor kauft mit Strategy inzwischen deutlich mehr Bitcoin als noch vor einem Jahr. Mit immer mehr Unternehmen, die Bitcoin kaufen, stehen die Chancen auch tatsächlich gut, dass der Kurs weiter steigt.

Analysten erwarten schon bis Ende des Jahres einen Bitcoin-Kurs von 250.000 Dollar. Eine Entwicklung, von der auch der BTC Bull Token ($BTCBULL) stark profitieren würde. Mit dem BTC Bull Token kommt der erste Altcoin auf den Markt, bei dem Anleger direkt profitieren, wenn der Bitcoin-Kurs steigt.

BTC Bull Token Presale: Einzigartiges Konzept für Bitcoin-Rallye

Mit dem BTC Bull Token kommt der erste Altcoin auf den Markt, bei dem Anleger direkt profitieren, wenn der Bitcoin-Kurs steigt. Die Entwickler haben den neuen Coin an die Bitcoin-Kursentwicklung gekoppelt, indem sie gewisse Meilensteine definiert haben, bei denen Investoren belohnt werden. Steigt Bitcoin auf 125.000 Dollar, wird ein Teil der $BTCBULL-Token durch einen Burn für immer aus dem Verkehr gezogen, was den Wert der restlichen Token erhöhen. Bei einem Bitcoin-Kurs von 150.000 Dollar erhalten Anleger bereits einen Bitcoin-Airdrop. Je mehr Token man hält, desto mehr Satoshis bekommt man.

Das Konzept ist am Kryptomarkt einzigartig und setzt sich fort, bis der Bitcoin-Kurs auf eine Million Dollar gestiegen ist. Bei jeder weiteren 25.000 Dollar Marke, die Bitcoin knackt, wechseln sich Token-Burns und Airdrops bei $BTCBULL ab. Dadurch können Anleger langfristig ein passives Bitcoin-Einkommen generieren, während auch der $BTCBULL-Kurs immer weiter steigen dürfte, da das Angebot immer knapper wird. Die Idee kommt bei Investoren gut an. Obwohl der $BTCBULL-Kurs derzeit noch im Vorverkauf erhältlich ist, haben Anleger bereits über 7,1 Millionen Dollar investiert.

