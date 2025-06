Bitcoin vor Fed-Entscheidung: Richtungsweisender Mittwoch erwartet

Die neue Woche hält viel bereit für den Kryptomarkt. Neben dem großen Verfallstag am Freitag, an dem Optionen und Futures auf Aktien und Indizes verfallen und an dem die Finanzmärkte eine stark steigende Tendenz aufweisen, betrifft das vor allem den Zinsentscheid der Fed, der am Mittwoch ansteht. Dieser könnte für Bitcoin richtungsweisend werden. Insbesondere jetzt, da der Kurs nahe am Allzeithoch notiert. Doch wird die Fed unter Jerome Powell den nötigen Impuls liefern oder die Rallye erneut beenden, bevor sie wirklich begonnen hat?

Spannungen zwischen Trump und Powell prägen Fed-Politik

Jerome Powell wurde von Donald Trump in seiner ersten Amtszeit als 45. US-Präsident in sein Amt als Vorsitzender der US-Notenbank Fed berufen. Eine Entscheidung, die anschließend sogar vom nachfolgenden 46. US-Präsidenten Joe Biden bestätigt wurde. Doch die Beziehung zwischen dem eher aggressiv agierenden Donald Trump und dem zurückhaltenden Jerome Powell scheint sich zuletzt merklich abgekühlt zu haben.

Trump drängt schon lange darauf, dass die Fed die Zinsen erneut senken solle. Powell hält dagegen und erklärt, dass sich die Inflation noch immer über dem Ziel der Fed von 2 Prozent befinde. Da eine Zinssenkung die Teuerungsrate erneut befeuern könnte, hat die Fed bislang trotz des Drucks von Trump den Leitzins im aktuellen Jahr noch nicht gesenkt. Und die Chancen für eine Senkung am Mittwoch stehen offenbar denkbar schlecht.

Polymarket sieht nur 2,5 Prozent Wahrscheinlichkeit für Zinssenkung

Auf der dezentralen Prognoseplattform Polymarket steht die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung der Fed derzeit nur bei 2,5 Prozent. Obwohl hier nur Wetten abgeschlossen werden, hat sich Polymarket in der Vergangenheit als sehr aussagekräftig erwiesen. So prognostizierte sie auch im vergangenen Jahr den Wahlsieg von Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika korrekt. Aber auch Ökonomen gehen davon aus, dass die Fed keine Zinssenkung durchführt.

Damit stehen die Chancen für eine Zinssenkung am Mittwoch eher schlecht. Es braucht aber auch keine sofortige Zinssenkung, um die Märkte positiv zu beeinflussen. Oft reicht schon ein Satz des Fed-Vorsitzenden Powell in der anschließenden Pressekonferenz, um die Märkte stark zu bewegen. Wird für die nahe Zukunft ein besseres Bild in Aussicht gestellt, könnte das den Bitcoin-Kurs schnell auf ein neues Allzeithoch treiben und auch den BTC Bull Token ($BTCBULL) explodieren lassen.

BTC Bull Token Presale: Zweite Chance für Bitcoin-Investoren

Der BTC Bull Token ist ein neuer Coin mit dem Ziel, Anlegern, die den rasanten Aufstieg von Bitcoin verpasst haben, eine zweite Chance zu bieten. Dabei bringt $BTCBULL zahlreiche Vorteile und Alleinstellungsmerkmale mit, die ihm eine unglaubliche Erfolgsgeschichte ermöglichen könnten. So sind in dem Projekt Token-Burns vorgesehen, wenn Bitcoin Kursmeilensteine wie 125.000 oder 175.000 US-Dollar erreicht. Steigt Bitcoin auf 150.000 und in weiterer Folge sogar auf 200.000 US-Dollar an, erhalten die Investoren von $BTCBULL sogar einen Bitcoin-Aridrop. Je mehr Token man hält, desto mehr Satoshis bekommt man.

Die zahlreichen Vorteile des BTC Bull Tokens geben dem Projekt eine reale Chance darauf, sich zu einer unglaublichen Erfolgsgeschichte zu entwickeln. Derzeit ist $BTCBULL noch im Vorverkauf erhältlich, sodass Anleger noch vor dem Börsenlisting zum günstigen Fixpreis einsteigen können. Schon jetzt wurden über 7 Millionen Dollar investiert, was Analysten zu der Annahme führt, dass der Kurs nach dem Handelsstart an den Börsen schnell explodiert, wobei viele auch einen Anstieg um mehr als 1.000 % für möglich halten.

Direkt zur BTC Bull Token Website!

