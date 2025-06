Die Eskalation zwischen Israel und dem Iran sorgen für Unruhe auf der geopolitischen Bühne - und schlagen gleichzeitig hohe Wellen an den Finanzmärkten. Während Ölpreise steigen und Aktienindizes schwanken, fragen sich Anleger weltweit: Droht uns eine neue Ölkrise - oder bleibt der Markt gelassen - Im Interview mit wallstreetONLINE spricht Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank, über die Folgen für Investoren und den Unterschied zur Vergangenheit. "Wir haben die Ölkrisen der 70er-Jahre im Hinterkopf - aber heute ist die Lage eine andere", so Halver. Anders als damals ziehen heute weder Saudi-Arabien noch China oder die USA ein Interesse an einem Flächenbrand. "Alle haben genug eigene Probleme. Keiner will den Konflikt weiter anheizen." Trotz dramatischer Schlagzeilen zeigt sich Halver gelassen: Die Märkte hätten bereits vieles eingepreist. Solange keine Blockade der Straße von Hormus droht, sieht er keinen Grund zur Panik. Ein Ölpreis von 130 Dollar - Für ihn "keine realistische Gefahr". Selbst bei kurzfristigen Rücksetzern bleibe er bei seiner Strategie: Investiert bleiben - vor allem in US-Techs und europäische Konjunkturwerte.