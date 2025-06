© Foto: Gerald Herbert - AP

US-Präsident Donald Trump hat in einem neuen Finanzbericht Einnahmen in Höhe von mehr als 600 Millionen US-Dollar offengelegt. Die Summe stammt aus einer breiten Mischung von Quellen - darunter Golfresorts, Immobilien, Lizenzen und insbesondere Kryptowährungen. Der Bericht, der offenbar das Kalenderjahr 2024 abdeckt, zeigt, wie sehr Trumps Einstieg in die digitale Finanzwelt sein Vermögen verändert hat. Allein der Meme-Coin mit dem Namen $TRUMP, der Anfang 2024 auf den Markt kam, brachte demnach schätzungsweise 320 Millionen US-Dollar an Gebühren ein. Wie diese Einnahmen auf Trump und seine Partner verteilt wurden, ist unklar. Darüber hinaus kassierte die Familie mehr als 400 Millionen …