© Foto: Jonas Ekströmer - picture alliance

Die Aktie des US-Verteidigungsunternehmens Lockheed Martin flog bei Anlegerinnen und Anlegern zuletzt unter dem Radar. Doch das könnte sich jetzt ändern.Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - Lockheed Martin Die anhaltenden geopolitischen Spannungen führen zu einem großen Interesse an Rüstungswerten. Davon haben in diesem Jahr bislang vor allem deutsche und europäische Verteidigungswerte profitiert, denn die Aufmerksamkeit vieler Anlegerinnen und Anleger lag vor allem auf dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Die israelischen Luftangriffe auf den Iran sowie der darauf folgende Schlagabtausch in den vergangenen Tagen haben jedoch verdeutlicht, dass der Ukraine-Konflikt bei …