Solaxy Presale nach 53,5 Mio. $ bald vorbei und Listung folgt

Offiziell wurde der Vorverkauf von Solaxy bereits beendet, allerdings war der Andrang der Investoren so stark, sodass sich das Team zu einer Verlängerung des Fundraisings bis zur Markteinführung entschieden hat. Somit erhalten alle eine Chance vor dem Listing und können die Coins zum Notierungspreis von 0,001766 USD erwerben.

Dies bietet Nachzüglern noch die seltene Gelegenheit, um sich den Preis der Anleger der Frühphase zu sichern. Zudem geschieht dies unmittelbar vor der Markteinführung des Tokens an den Kryptobörsen. Das Solaxy-Team hat sich auf die Preisfindungsphase nach der Listung vorbereitet, weshalb es sich nun um einen hervorragenden Einstiegspunkt handeln könnte.

Schließlich weist das Fundraising ein besonders hohes Tempo auf, während der Presale schon über 53,5 Mio. USD eingenommen hat. Vor allem zum Schluss ist bedeutendes Kapital in das Projekt geströmt, was an andere große Börsengänge wie von Neiro oder Fartcoin erinnert, welche durch ihre Binance-Listungen schnell in die Höhe schossen.

Zwar ist bisher noch nicht offiziell bekannt, dass Solaxy auch von Binance aufgenommen wird. Dennoch weist die Bedeutung der ersten Solana-Skalierungslösung darauf hin, dass es sich um einen Coin handelt, welcher das Interesse der Kryptobörsen erwecken dürfte.

Derzeit stellt der Presale die einzige Möglichkeit dar, um in das Projekt einzusteigen, bevor dieses einem breiteren Kreis von Investoren zur Verfügung gestellt wird. Dann könnte er schon einen deutlich höheren Preis haben.

Denn auch das Smart Money hat zuletzt $SOLX-Coins für umgerechnet 73.000 USD erworben. Damit könnte er besonders hohe Gewinne erzielen, wenn Solaxy das Layer-2-Rückgrat des von Solana gestützten Internets von morgen wird.

https://solscan.io/tx/3CVoktu3K5Js9fUrcjsuwaKGPgZKRCsbfN58cVcQAuPJHT6wGsuuvRqushzk37BScr87TeG6CXpa9YVYtMcD1Wyb

Investoren setzen für die Zukunft von Solana auf die zweite Solana-Engine Solaxy

Der Vorverkauf von Solaxy hat über die vergangenen vier Tage Zuflüsse von weiteren 4 Mio. USD verzeichnet. Dies ist jedoch nicht nur auf das institutionelle Engagement zurückzuführen. Denn immer mehr Anleger erachten in Solaxy als das zweite Standbein, welches Solana endlich zu einer größeren Zuverlässigkeit verhelfen soll.

Manche sehen in der Layer-2 auch die Möglichkeit, mit welche Solana das Kursziel von VanEck in Höhe von 520 USD erreichen könnte, während Solaxy von frühen Unterstützern als 100x-Chance betrachtet wird. Diese Meinung vertreten sogar die Analysten der Krypto-Bildungsplattform 99Bitcoins.

Das große Vertrauen in Solaxy kommt vermutlich auch daher, dass schon jetzt einige Anwendungen veröffentlicht wurden. So befindet sich etwa die mit Hyperlane betriebene Testnetz-Bridge bereits im Betrieb. Außerdem sind es der Block-Explorer und das Testnetz. Somit wird klar, dass es sich nicht nur um ein Whitepaper-Projekt handelt.

Bald soll auch schon der Start des Mainnets erfolgen. Denn das Team hat verkündet, dass der vollständige Launch nach der Markteinführung geplant ist. Als voraussichtliches Datum wurde dafür Anfang Juli in Aussicht gestellt.

Dann wird Solaxy als echte Layer-2 operieren und bei Nachfragespitzen den Druck von Solana nehmen, um somit dafür zu sorgen, dass die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der Angebote wie Memecoins, DeFi, Gaming und KIs gewährleistet wird.

Solaxy will damit genau das benötigte Solana-Upgrade zu sein, welches das Vertrauen von Entwicklern, Institutionen und Anwendern wieder zurückgewinnt.

ETF-Anbieter akkumulieren $SOL, was bullische Aussichten für $SOLX gibt

Der Solana-Kurs notiert derzeit bei 157 USD und befindet sich somit noch weit von seinem Allzeithoch von 293 USD entfernt, welches zuletzt im Januar erreicht wurde. Dies war auch zu einer Zeit, während der die Netzwerküberlastung Probleme verursacht hat. Genau deswegen wurde Solaxy als Lösung entwickelt.

Ebenso nimmt das institutionelle Interesse an Solana zu, wobei die bevorstehende Flut von neuen ETFs ein wichtiger Katalysator der nächsten Rally sein könnte. So haben zuletzt erst sieben Vermögensverwalter wie Fidelity, Grayscale, Bitwise und Canary ihre aktualisierten S-1-Anträge inklusive Staking bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht.

Dies ist ein positives Anzeichen dafür, dass sie schon bald zugelassen werden und somit die Akzeptanz fördern, was sich wiederum förderlich auf den Kurs auswirken kann. Trader wie Joe Swanson auf X erachtet nun den Bruch der 162 USD als entscheidend, da somit eine weitere Rally eingeleitet werden würde.

Laut Einschätzung von Kabuki würde jedoch nicht nur Solana, sondern dessen gesamtes Ökosystem profitieren. So erwartet er, dass das Momentum um 10x bis 100x gesteigert wird. Dabei ist Solaxy einer der Top-Anwärter.

Weiter noch erachtet Borovik, dass die Solana-ETFs ein Katalysator für einen weiteren Memecoin-Zyklus sind, welcher bis in den Sommer eine bedeutende Rallye mit sich bringen würde.

SOL ETFs are bullish for memecoins



SOLANA SUMMER - borovik (@3orovik) June 16, 2025

Im Unterschied zu den meisten Coins des Solana-Ökosystems handelt es sich bei Solaxy um ein Projekt, welches eng mit der Solana-Kerninfrastruktur verbunden ist. Als einziges Projekt, welches sich den Herausforderungen der Skalierbarkeit und Aufrechterhaltung des Betriebs widmet, ist es hervorragend positioniert, um auch mit hohem Netzwerkwachstum zurechtzukommen.

Was kann man von der Listung des $SOLX-Coins erwarten?

Eingeführt werden soll der $SOLX-Token für einen Preis in Höhe von 0,001764 USD. Was dann nach der Börsenlistung geschehen könnte, ist bereits Thema der Spekulationen. Allerdings geben einige vorherigen Projekte wie Neiro Anhaltspunkte, worauf sich Investoren einstellen können.

So hat NEIRO seine Marktkapitalisierung von 16 Mio. USD auf mehr als 1,14 Mrd. USD gesteigert, was einer Erhöhung von 70x entspricht. Zurückzuführen war diese Dynamik lediglich auf die Börseneinführung.

Ähnlich ist es Fartcoin ergangen, welcher nur eine Kombination aus Memes und Chaos darstellt, als dieser im Dezember 2024 auf Binance Futures und 2025 auf Coinbase gelistet wurde. So notiert dieser noch immer 25.856.712 % über seinem Allzeittief.

https://coinmarketcap.com/currencies/fartcoin/

Wenn bereits solche Coins lediglich aufgrund der Listung der richtigen Börsen beeindruckende Anstiege verzeichnen, könnte dies bei Solaxy noch wesentlich mehr sein. Schließlich wurde es für mehr als nur einen Lacher entwickelt.

Dies zeigt sich auch in der beeindruckenden Finanzierungssumme von 53,5 Mio. USD, obwohl der $SOLX-Coin noch nicht einmal von den Börsen eingeführt wurde. Durch die ersten Listungen könnte bald noch deutlich mehr Liquidität in das Projekt fließen.

Jetzt oder höher kaufen - Letzt Chance für Solaxy-Presale bald vorbei

Fortan verbleibt für Interessierte nur noch weniger als eine Woche, um die Coins vor der Markteinführung zum initialen Listungspreis zu erwerben. Die Teilnahme ist über die Solaxy-Website möglich, nachdem eine digitale Geldbörse mit dieser verbunden wurde.

Neu gekaufte Coins können schon in dem Staking-Pool eingesetzt werden, um eine jährliche Rendite in Höhe von 79 % zu erhalten. Angepasst wird diese je nach der Pool-Aktivität, wobei sie tendenziell über die Zeit abnimmt.

Für einen besonders explosiven Start wurden außerdem 35,05 Mrd. $SOLX-Coins verbrannt, welche 25 % der Gesamtversorgung entsprechen, sodass dieser nun noch wesentlich seltener geworden ist.

Zudem hat sich das Solaxy-Team dazu entschlossen, dass sie auf Cantina eine Bug Bounty in Höhe von 25.000 USD ausschreiben. Auf diese Weise sollen Schwachstellen des Ökosystems aufgezeigt werden.

Für die beste Erfahrung wird die selbstverwahrende Best Wallet empfohlen, welche den Presale ebenfalls anbietet und über eine Multi-Chain-Fähigkeit verfügt.

Verpassen Sie keine wichtigen Ankündigungen von Solaxy und folgen Sie dem Projekt auf X sowie Telegram.

Jetzt Solaxy besuchen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.