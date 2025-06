Freiburg (ots) -Die Ziele des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu gehen offenbar deutlich über die Zerstörung des iranischen Nuklear- und Raketenprogramms hinaus. Die Tötung ranghoher Mitglieder der iranischen Revolutionsgarden und der Armeeführung, Angriffe auf die Energieinfrastruktur sowie die Bombardierung von Einrichtungen des Sicherheitsapparates zeigen deutlich, dass Israel das Regime in Teheran nachhaltig destabilisieren will. Die Mullahs werden daher wohl weiter an der Eskalationsspirale drehen, umso mehr sie mit dem Rücken zur Wand stehen und die Angriffe mit Raketen und Marschflugkörpern nicht mehr ausreichen, um die eigene Schwäche zu kaschieren. https://mehr.bz/khs168qPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/6056737