XRP-Kurs-Prognose: ETF-Listung am 18. Juni entfesselt neues Wachstum

Der XRP-Coin gewinnt wieder an Dynamik und konnte am heutigen Tage um 6,34 % zulegen sowie viele andere führende Kryptowährungen abhängen. Dies ist unter anderem auf drei wichtige neue Entwicklungen zurückzuführen. Erfahren Sie nun nähere Details in der XRP-Kurs-Prognose.

XRP erhält neuen Optimismus durch bevorstehende ETFs

Gespannt warten die Kryptoinvestoren bereits auf die Einführung des ersten XRP-Spot-ETFs in den USA, welche unmittelbar bevorsteht. Allerdings wird nach der Genehmigung des Hashdex Nasdaq XRP Fundo de Índice (XRPH11) in Brasilien am 25. April dieses Jahres zunächst in Kanada der nächste Ripple-ETF gelistet.

So soll bereits am 18. Juni der Purpose XRP ETF mit dem Ticker XRPP an der Toronto Stock Exchange verfügbar sein. Dieser wird in einer CAD-hedged, CAD-unhedged und einer USD-Variante angeboten. Investieren werden diese mindestens zu 95 % in XRP, um auf diese Weise den Spot-Preis möglichst genau abzubilden.

Somit wird den Anlegern in Kanada eine praktische Möglichkeit bereitgestellt, um XRP zu investieren. Dies kann wiederum die Kapitalströme in den XRP-Coin begünstigen, was bereits jetzt einige Anleger zu antizipieren scheinen, ebenso wie eine wahrscheinlich anstehende Genehmigung in den USA, nachdem der Rechtsstreit mit der SEC heute endgültig beseitigt werden konnte.

Denn die ETF-Experten von Bloomberg gehen davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit für einen XRP-ETF in den USA in diesem Jahr bei 85 % liegt. Dies ist nur etwas weniger als die 90 % von den Exchange-Traded Funds für Krypto-Körbe, Litecoin und Solana. Zudem hat nun Purpose Investment seinen finalen Prospekt eingereicht.

Bloomberg ETF analysts updated their latest odds of approval for crypto spot ETFs with Baskets/Index funds, Litecoin still leading the pack at 90% chance of approval for a spot ETF pic.twitter.com/wl6QZGj6dQ - Litecoin Foundation (@LTCFoundation) June 11, 2025

XRP-Kurs-Prognose: Wie weit kann der Coin in 2025 steigen?

Insbesondere der Abschluss der jahrelangen Gerichtsverhandlung hat den Optimismus der Investoren bezüglich der Genehmigung eines XRP-ETFs in den USA noch einmal beflügelt. Auf CoinMarketCap belegt er sogar von den bullischsten Coins den dritten Platz, wobei 87,3 % der Investoren jetzt kaufen, was über die vergangenen 7 Tage einer Steigerung von 3,6 % entspricht.

Ebenso hat das Handelsvolumen um 178,41 % auf 4,17 Mrd. USD wieder deutlich zugenommen. Dennoch ist es weiterhin von dem alten Höchststand von 51,72 Mrd. USD entfernt. Allerdings konnte es XRP damit gerade einmal bis zum letzten Hoch und einem Kurs von 2,34 USD schaffen, bevor ihm die Puste ausging.

Die Annäherung von China und den USA im Handelskonflikt sowie eine mögliche Einigung im Irankonflikt wurde von den Investoren positiv aufgefasst, auch wenn es am 18. Juni noch nicht zu einer Zinssenkung der Fed kommen wird. Dennoch wird sich die Expansion der globalen Geldmenge M2 weiterhin mit Verzögerung unterstützend auswirken, bis im September die von den Anlegern erwartete Zinsreduktion kommen könnte.

XRP-Chart | Quelle: TradingView

Der Nahostkonflikt könnte sich in den nächsten Tagen noch einmal belastend auswirken, wobei die Effekte meist nur von kurzer Natur sind. Für einen nachhaltigen Aufwärtstrend müssten zunächst das 61,8er-Fibonacci-Level bei 2,72 USD und das Hoch aus dem Januar von 3,40 USD überschritten werden. Dennoch kann sich XRP über dem oberen Ende des Trendkanals halten, was als bullisch anzusehen ist.

Zunächst ist eher mit weiteren Anstiegen zu rechnen, da zuletzt eine der größten Schwachstellen gelöst werden konnte. So haben sich die aktiven Nutzer explosionsartig von weniger al 200.000 auf 1,12 Mio. gesteigert, was auf unterschiedlichste Entwicklungen aus den jüngsten Bemühungen zurückzuführen ist. Bis Jahresende könnten aufgrund der bullischen XRP-Community noch Kurse von 4,50 bis 5,29 USD gesehen werden, auch wenn die Adoption im Vergleich zu Solana noch gering ist.

Bitcoin wird nun zum größten Konkurrenten für XRP

Während laut Ripple Labs in der Theorie mehr als 65.000 Transaktionen pro Sekunde und eine Latenz von weniger als 1 Sekunde erreicht wird, soll nun das Bitcoin-Ökosystem mithilfe von Bitcoin Hyper ein Upgrade erhalten und bessere Konditionen bieten.

So erreicht die Chain der verwendeten SVM-Technologie über 1,2 Mio. TPS und eine Latenz von gerade einmal 100 ms. Damit können auf Bitcoin jedoch nicht nur eine deutlich höhere Geschwindigkeit als die 7 TPS und eine Latenz von Sekunden erlangt werden.

Darüber hinaus lassen sich mithilfe von Bitcoin Hyper auch Anwendungen aus Sektoren wie GameFi, DeFi, KIs, Memecoins und mehr verwirklichen. Selbst anspruchsvolle Applikationen sind auf diese Weise möglich.

Somit kann auch die hohe Marktkapitalisierung von Bitcoin von mehr als 2,1 Bio. USD innerhalb des Ökosystems besser nutzbar gemacht werden. Dafür wird eine Bridge verwendet, welche auch die Überbrückung von anderen Chains als Bitcoin und Hyper Layer 2 ermöglicht.öhHf

Dementsprechend groß fällt auch die Begeisterung der Investoren aus, welche über den Vorverkauf schnell $HYPER-Coins für umgerechnet 1,33 Mio. USD gekauft haben. Das rasant schwindende Angebot wird nur noch für die nächsten 2 Tage für 0,011925 USD offeriert.

Besonders hoch ist die Staking-Rendite für die ersten Investoren, da diese noch bei 568 % liegt. Diese fällt proportional zum Anteil der in dem Staking-Pool verwahrten Coins aus und ist somit dynamisch.

