Neue Funktionen tragen dazu bei, blinde Flecken zu eliminieren und sorgen für einen sicheren, identitätsbasierten Zugriff in verschiedenen Betriebsumgebungen, ohne Arbeitsabläufe zu unterbrechen so wird der Schutz aller Remote-Sitzungen, Anwendungen und Geräte gewährleistet, die mit kritischen Infrastrukturen verbunden sind

Cyolo, der führende Anbieter von sicherem Remote Privileged Access für Betriebstechnologie (OT) und cyberphysische Systeme (CPS), hat die Einführung mehrerer wichtiger neuer Funktionen bekannt gegeben, allen voran Cyolo Third-Party VPN Control (eingereicht zur Patentanmeldung). Diese innovative Funktion von Cyolo PRO (Privileged Remote Operations) bietet Transparenz und Zugriffskontrolle für erzwungene VPN-Verbindungen von Drittanbietern und Direktverbindungen, sodass keinerlei Änderungen an der Produktionsinfrastruktur oder den Arbeitsabläufen der Anbieter erforderlich sind.

In den immer stärker vernetzten heutigen Industrieumgebungen sind selbst Unternehmen, die über ausgereifte Sicherheitsprogramme verfügen, mit einem kritischen blinden Fleck konfrontiert: Drittanbieter-Verbindungen, die sie weder steuern noch überwachen können. Einige Anbieter halten an eigenen älteren VPNs, Standort-zu-Standort-Tunneln oder proprietären "Black-Box"-Gateways in OT-Netzwerken fest und zwingen Werksleiter und Industriebetreiber dazu, externe Methoden zu akzeptieren, die sich ihrer Kontrolle entziehen. Diese wenig transparenten und schwer zu kontrollierenden Kommunikationswege bergen erhebliche Risiken, da Unternehmen keinen Einblick erhalten, wer wann und wo eine Verbindung einrichtet und welche Aktivitäten in ihren sensibelsten Netzwerken stattfinden.

Die neue Funktion Third-Party VPN Control schließt diese Lücke, indem sie Transparenz und die Durchsetzung von Zugriffsrichtlinien auch bei extern verwalteten VPNs oder Hardware-Gateways ermöglicht.

Diese Version von Cyolo PRO führt weitere Verbesserungen ein, die jeweils auf die kritischen Anforderungen an Zugriff und Zusammenarbeit in cyberphysischen Umgebungen zugeschnitten sind:

Instant Collaboration Link : Ein browserbasierter, sicherer Einmal-Link, über den Sitzungsinhaber mehrere externe Teilnehmer, etwa Lieferanten, Auditoren oder Ingenieure, zu RDP-, SSH- oder VNC-Sitzungen mit Sicherheitskontrollen einladen können ganz ohne Installation von Agenten.

: Ein browserbasierter, sicherer Einmal-Link, über den Sitzungsinhaber mehrere externe Teilnehmer, etwa Lieferanten, Auditoren oder Ingenieure, zu RDP-, SSH- oder VNC-Sitzungen mit Sicherheitskontrollen einladen können ganz ohne Installation von Agenten. Secure Remote Assistance : Nativer, sicherer technischer Support für Benutzer- und Helpdesk-initiierte Supportsitzungen, sodass Unternehmen zeitnahe Supportleistungen anbieten und zugleich eine umfassende Sicherheit und operative Governance gewährleisten können.

: Nativer, sicherer technischer Support für Benutzer- und Helpdesk-initiierte Supportsitzungen, sodass Unternehmen zeitnahe Supportleistungen anbieten und zugleich eine umfassende Sicherheit und operative Governance gewährleisten können. Asset Access Hub: Generiert eine umfassende Aufstellung der Assets in verschiedenen Geschäftskontexten (z. B. Funktion und Anbieter) und technischen Attributen (z. B. IP-Adresse, Zone und Zugriffsstatus). Auf diese Weise können Administratoren den Zugriff anhand des relevanten Kontexts verwalten und im Handumdrehen präzise, rollenbasierte Berechtigungen zuweisen.

Wie gewohnt lässt sich Cyolo PRO nahtlos in bestehende Remote-Konnektivitätskonfigurationen integrieren und unterstützt die Zero-Trust-Prinzipien durch segmentierte Zugriffsrechte.

"In modernen virtuellen Umgebungen sind Drittanbieter für die ununterbrochene Kontinuität industrieller Abläufe und kritischer Infrastrukturen unverzichtbar beides ist für die Wirtschaft und die nationale Sicherheit von entscheidender Bedeutung. Zugriffsmethoden von Drittanbietern bergen jedoch häufig inakzeptable Risiken", so Almog Apirion, CEO und Mitbegründer von Cyolo. "Wir befassen uns fortwährend mit den realen Herausforderungen, denen unsere Kunden gegenüberstehen, und entwickeln stetig Innovationen, um diese Probleme zu beheben. Diese jüngste Weiterentwicklung stellt den nächsten Schritt in der Transformation des OT- und CPS-Zugriffs dar und macht ihn für Administratoren und Endbenutzer agiler, sicherer und nahtloser, ohne dass Anbieter ihre bewährten Tools ändern müssen."

Mit diesen erweiterten neuen Funktionen erhalten Unternehmen:

Zero Trust für VPNs : Segmentiert und beschränkt den Zugriff von Drittanbietern auf freigegebene Ressourcen, wodurch das Risiko lateraler Bewegungen reduziert wird.

: Segmentiert und beschränkt den Zugriff von Drittanbietern auf freigegebene Ressourcen, wodurch das Risiko lateraler Bewegungen reduziert wird. Zugriffs-Sichtbarkeit : Echtzeiteinblicke in eingehende Zugriffssitzungen.

: Echtzeiteinblicke in eingehende Zugriffssitzungen. Compliance-fähige Architektur : Erfüllt die Normen NERC CIP, ISA/IEC 62443, ISA99 und NIST 800-82.

: Erfüllt die Normen NERC CIP, ISA/IEC 62443, ISA99 und NIST 800-82. Umfangreiche Kompatibilität: Lässt sich in alle älteren Remote-Konnektivitätsanbieter integrieren.

Weitere Informationen zur neuen VPN-Kontrolle für Drittanbieter von Cyolo PRO und zum gesamten Funktionsumfang sind erhältlich unter https://cyolo.io.

Über Cyolo

Cyolo bietet einen sicheren Fernzugriff mit erweiterten Rechten für cyberphysische Systeme. Cyolo PRO (Privileged Remote Operations) befähigt Industrieunternehmen dazu, Mitarbeiter und Drittanbieter auf sichere, zuverlässige und verblüffend unkomplizierte Weise mit kritischen Anlagen zu verbinden.

Cyolo bietet mehr Sicherheit und Kontrolle als herkömmliche Lösungen für einen sicheren Fernzugriff (Secure Remote Access, SRA) und verbessert zugleich die betriebliche Flexibilität und Produktivität. Cyolo PRO passt sich jeder Umgebung an, lässt sich ohne Unterbrechungen oder Infrastrukturänderungen implementieren und bietet Funktionen wie privilegierte Zugriffskontrollen, Zero-Trust-Konnektivität, identitätsbasierten Zugriff für Legacy-Systeme und zentralisierte Verwaltung für mehrere Standorte.

Der ehemalige CISO Almog Apirion war 2020 Mitbegründer von Cyolo. Enttäuscht von den Einschränkungen bestehender SRA-Tools, entwickelte er zusammen mit erfahrenen Branchenexperten eine Lösung, die den besonderen Zugriffsanforderungen von OT-Umgebungen und cyberphysischen Systemen gerecht wird. Cyolo hat seinen Hauptsitz in Israel und ist auch in den USA und EMEA mit einer starken Präsenz vertreten. Sein Netzwerk aus Mitarbeitern, Kunden und Partnern erstreckt sich über die ganze Welt. Weitere Informationen unter https://cyolo.io.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250613757220/de/

Contacts:

Medienkontakt

Gabi Benedyk

Headline Media

gabi@headline.media

IL: +972 58 484 7380