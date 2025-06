Die Integration von EDA ermöglicht OEMs die Bereitstellung strukturierter Daten mit hoher Bandbreite an Halbleiterfabriken und steigert die Effizienz für Wettbewerbsvorteile

CEA LID World Summit - Agileo Automation, ein führender Anbieter von Steuerungs- und Konnektivitätslösungen für globale Halbleiterfertigungsanlagen, gab heute die zukünftige Erweiterung seines A2 Automatisierungsframeworks um die SEMI-Standards für EDA (Equipment Data Acquisition) bekannt. Diese Integration, die bereits Agil'GEM und Agil'GEM300 umfasst, wird OEMs in die Lage versetzen, strukturierte Daten mit hoher Bandbreite an Fertigungsanlagen zu liefern und Prozessverbesserungen mit künstlicher Intelligenz (KI) voranzutreiben, indem sie große Mengen zuverlässiger, verwertbarer Daten nutzen. Die EDA-Standards, die auf den bewährten SECS/GEM und GEM300-Standards aufbauen, verändern die Kommunikation zwischen Anlagen und ermöglichen eine schnelle, datengesteuerte Fertigung. Da Halbleiterfabriken immer stärker vernetzt und automatisiert werden, ist die Fähigkeit von OEM-Anlagen, sich nahtlos zu integrieren und hochwertige, strukturierte Daten zu liefern, zu einem Wettbewerbsvorteil geworden.

Agileo Automation, a leading provider of control and connectivity solutions for global semiconductor manufacturing equipment, today announced the future expansion of its A²ECF-SEMI automation framework to include SEMI's EDA (Equipment Data Acquisition) standards suite. This integration that already includes Agil'GEM and Agil'GEM300 will empower OEMs to deliver structured, high-bandwidth data to manufacturing facilities and drive process improvements with artificial intelligence (AI) by leveraging large amounts of reliable, actionable data.