© Foto: Thomas Fuller - SOPA Images via ZUMA Press Wire

Zum Wochenstart vermeldet Metaplanet, dass es seinen Bitcoin-Bestand auf 10.000 Stück erhöht hat. Die Anleger feiern die Nachricht und der Kurs schießt in die Höhe. Sollten Anleger mitspielen oder ist die Aktie zu heiß? Metaplanet, mit Sitz in Tokio, ist ein börsennotiertes Unternehmen, das ursprünglich in der Hotel- und Tourismusbranche aktiv war. Bekannt wurde es durch seine Aktivitäten im Bereich Gastgewerbe, doch seit 2023 hat sich das Geschäftsmodell des Unternehmens grundlegend gewandelt. Heute steht Metaplanet nicht mehr nur für Hotelbetrieb, sondern vor allem für eine kompromisslose Krypto-Strategie - mit Bitcoin im Zentrum. Strategiewechsel als Antwort auf wirtschaftliche …