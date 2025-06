Montreal, Québec, 16. Juni 2025 - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) - https://www.commodity-tv.com/play/osisko-development-advancing-cariboo-with-updated-feasibility-study-and-project-financing-coming-next/ - (Osisko Development" oder das Unternehmen") freut sich, mit sofortiger Wirkung die Ernennung von Susan Craig als unabhängige Direktorin im Board of Directors des Unternehmens bekannt zu geben.

"Wir freuen uns sehr, Susan in unserem Vorstand willkommen zu heißen", kommentierte Sean Roosen, Founder, Chairman and CEO. "Susan bringt eine Fülle von Erfahrungen in den Bereichen Umweltschutz, Engagement für die indigene Bevölkerung und die Gemeinden sowie Genehmigungen in einer Reihe von Rechtsgebieten und insbesondere in British Columbia mit. Ihre Führungsqualitäten bei der Durchsetzung hochkarätiger Projekte durch behördliche Rahmenbedingungen in Verbindung mit ihrem umfassenden Verständnis für die Dynamik von Gemeinden und deren Verwaltung entsprechen unseren Werten und unserer strategischen Ausrichtung. Susans Fähigkeit, technische, soziale und behördliche Erwägungen miteinander zu verbinden, wird uns beim Vorantreiben unserer Projekte von großem Nutzen sein. Ihre Erfolge beim Aufbau dauerhafter Partnerschaften mit indigenen Völkern und ihr Engagement für verantwortungsvolle Bergbaupraktiken werden unser Board weiter stärken, während wir in die nächste Wachstumsphase eintreten."

Susan Craig ist Geologin und verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Bergbauindustrie, wobei sie sich vor allem auf die Bereiche Regulierung, Umwelt, Soziales, indigene Völker und Beziehungen zur Gemeinde konzentriert. Ihre Karriere umfasst Projekte im Yukon und British Columbia in allen Entwicklungsstadien, von der Exploration und Genehmigung bis zur Produktion und Schließung. Sie hat ausgiebig mit börsennotierten Bergbauunternehmen, verschiedenen Regierungsebenen, indigenen Gemeinden und Industrieverbänden zusammengearbeitet. Frau Craig war auch in leitenden Positionen tätig, unter anderem als President & CEO und Director von Northern Freegold Resources.

Frau Craig hat eine entscheidende Rolle dabei gespielt, mehrere hochkarätige Projekte durch komplexe Umweltverträglichkeitsprüfungen ("EA") zu bringen. Sie war maßgeblich an der Umweltverträglichkeitsprüfung 2004 für das Galore Creek Projekt von NovaGold sowie an der Ausarbeitung eines wegweisenden Beteiligungsabkommens mit der Tahltan Nation beteiligt. Zu einem früheren Zeitpunkt ihrer Karriere, während ihrer Tätigkeit bei Viceroy Resources, gehörte sie zu dem Team, das die Goldmine Brewery Creek genehmigte und erschloss und mit der First Nation zusammenarbeitete, um eines der ersten sozioökonomischen Abkommen Kanadas umzusetzen. In jüngerer Zeit unterstützte sie die Verhandlungen mit den Ureinwohnern und die Umweltverträglichkeitsprüfungen für die Projekte Kemess Underground und Kutcho Copper.

Neben ihren technischen und projektbezogenen Kenntnissen verfügt Frau Craig über umfangreiche Erfahrungen in der Unternehmensführung und Beratung. Sie war Direktorin der Yukon Energy Corporation, der Yukon Chamber of Mines, der Mining Association of BC, der BC Association for Mineral Exploration und ist derzeit Vorsitzende des Beirats des Centre of Excellence for Sustainable Mining & Exploration der Lakehead University. Frau Craig hat mehrere Branchenauszeichnungen in Anerkennung ihrer Führungsrolle im Bereich der nachhaltigen Entwicklung erhalten, darunter den 2017 Canadian Women in Mining Trailblazer Award und den Yukon Women in Mining Champion Award, und setzt sich seit langem für verantwortungsvolle Bergbaupraktiken ein.

ÜBER OSISKO DEVELOPMENT CORP.

Osisko Development Corp. ist ein kontinentalnordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, das sich auf ehemals produzierende Bergbaulager in bergbaufreundlichen Gerichtsbarkeiten konzentriert, die das Potenzial haben, ein großes Gebiet zu erschließen. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Weiterentwicklung seines Vorzeigeprojekts, des zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekts Cariboo in Zentral-B.C., Kanada, zu einem mittleren Goldproduzenten zu werden. Die Projektpipeline des Unternehmens wird durch das Projekt Tintic im historischen Bergbaudistrikt East Tintic in Utah (USA) und das Goldprojekt San Antonio in Sonora (Mexiko) ergänzt - Brachflächen mit beträchtlichem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten, Zugang zu bestehender Infrastruktur und qualifizierten Arbeitskräften. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, attraktive, langlebige, sozial- und umweltverträgliche Bergbauanlagen zu entwickeln und gleichzeitig das Entwicklungsrisiko zu minimieren und die Mineralressourcen zu vergrößern.

