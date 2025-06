BX Swiss AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Partnerschaft

BX Swiss und Leonteq intensivieren Partnerschaft: Exklusives Market Making für ETPs



17.06.2025 / 07:00 CET/CEST





Die Schweizer Börse BX Swiss und das führende Finanzunternehmen Leonteq bauen ihre Zusammenarbeit weiter aus. Ab dem 1. Juni 2025 übernimmt Leonteq exklusiv das Market Making für das Segment der Exchange Traded Products (ETPs) an der BX Swiss. Diese Ausweitung der Partnerschaft unterstreicht das gemeinsame Ziel, die Marktqualität zu verbessern und den Handelsplatz Schweiz weiter zu stärken. Bereits seit April 2024 ist Leonteq als führender Market Maker für Aktien und ETFs an der BX Swiss aktiv. Mit der neuen Rolle im ETP-Segment intensiviert das Unternehmen sein Engagement und sorgt für hohe Liquidität, wettbewerbsfähige Preise und verlässliche Qualität im börslichen Handel. "Die Ausweitung der Market-Making-Rolle von Leonteq auf das ETP-Segment bestärkt uns in unserem Anspruch, die BX Swiss als dynamischen und innovativen Handelsplatz weiterzuentwickeln", betont David Kunz, COO der BX Swiss. "Investoren profitieren von hoher Liquidität, wettbewerbsfähigen Preisen und einem effizienten Zugang zu einem wachsenden Angebot börsengehandelter Produkte." Leonteq ist seit Ende 2023 strategischer Partner und Anteilseigner der BX Swiss. Ein zentrales Ziel der Zusammenarbeit ist die Stärkung des börslichen Handels in der Schweiz sowie der Ausbau innovativer Handels- und Gebührenmodelle. Christian Spieler, CEO von Leonteq, erklärte: "Wir sind stolz darauf, unsere Zusammenarbeit mit BX Swiss zu vertiefen und diese erweiterte Verantwortung zu übernehmen. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserer Strategie, ein robustes, technologiegetriebenes Ökosystem für den Retail-Flow in der Schweiz aufzubauen." Die Rolle des Market Makers wurde seit 2018 von Lang & Schwarz übernommen. Die erfolgreiche Partnerschaft zwischen BX Swiss und Lang & Schwarz hat entscheidend zum Auf- und Ausbau eines attraktiven und vielfältigen Produktangebots beigetragen. Die sukzessive Übergabe der Market-Maker-Tätigkeit von Lang & Schwarz an Leonteq, Anteilseigner der BX Swiss, ist nun abgeschlossen. Lang & Schwarz bleibt als Emittent und Market Maker der BX Swiss im Handel mit den eigenen Wikifolio-Indexzertifikaten weiterhin verbunden. Weitere Informationen zur BX Swiss unter: www.bxswiss.com Kontakt für Rückfragen: Olivia Hähnel, Pressestelle

Tel.: +41 (0) 31 329 40 66

Email: olivia.haehnel@bxswiss.com



