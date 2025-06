NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 141 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel berichtete am Montagabend über seine jüngsten Gespräche mit Investoren über die europäische Internetbranche. Scout24 werde als ein Fels in der Brandung und klassenbester Portalbetreiber wahrgenommen. An der künftigen Outperformance der Aktien herrschten jedoch Zweifel./ag/gl



