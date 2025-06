DJ BoJ belässt Leitzins bei 0,5 Prozent

TOKIO--Die japanische Notenbank hat ihren Leitzins unverändert bei 0,5 Prozent und damit auf dem Niveau seit der letzten Anhebung im Januar belassen. Zudem beschloss die Bank of Japan (BoJ), das Tempo bei der Verringerung ihrer Anleihekäufe ab April 2026 zu verlangsamen. Im Rahmen ihrer Bemühungen, die jahrelange ultralockere Geldpolitik zu straffen, will die BoJ an ihrem Plan festzuhalten, die Käufe japanischer Staatsanleihen bis März 2026 vierteljährlich um 400 Milliarden Yen zu reduzieren. Zudem kündigte sie an, die Rückkäufe japanischer Staatsanleihen ab April 2026 um 200 Milliarden Yen pro Quartal zu reduzieren. Dadurch werden die monatlichen Anleihekäufe bis zum ersten Quartal 2027 auf 2 Billionen Yen zurückgehen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/rio

(END) Dow Jones Newswires

June 17, 2025 00:48 ET (04:48 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.