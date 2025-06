DJ MÄRKTE ASIEN/Wenig Bewegung - Tokio und Seoul mit weiteren Gewinnen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den ostasiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag in relativ engen Grenzen uneinheitlich zu. Nachdem es dort bereits am Montag zu einer Erholungsbewegung nach den Einbußen am Freitag gekommen war, sorgen die Kursgewinne der Wall Street vom Montag zunächst für keine kräftigeren Impulse mehr. Damit auch nicht die Nachricht, wonach Iran Verhandlungsbereitschaft in Sachen Waffenstillstand und Atomverhandlungen signalisiert haben soll. Dazu dürfte sich auch etwas Zurückhaltung breitmachen mit Blick auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch.

In Japan hat die Notenbank bereits getagt und wie angesichts der Handelsunsicherheiten erwartet den Leitzins unverändert gelassen. Dass sie außerdem beschlossen hat, das Tempo des Rückgangs ihrer Anleihekäufe nach April 2026 zu verlangsamen, kommt laut Händlern nach dem jüngsten Anstieg der Renditen japanischer Staatsanleihen ebenso nicht überraschend. Sowohl am Aktienmarkt wie auch beim Yen fällt die unmittelbare Reaktion auf die Beschlüsse gering aus. Der Nikkei-225 liegt weiter 0,6 Prozent höher bei 38.541 Punkten. Der Yen zeigt sich gegenüber der gleichen Vortageszeit etwas leichter mit 144,54 je Dollar und sorgt damit für leichten Rückenwind.

In Seoul verbessert sich auch der Kospi weiter um 0,2 Prozent. In Sydney tut sich wie schon am Vortag erneut wenig, dort ist die Tendenz knapp behauptet. Auch Shanghai und Hongkong tendieren nach den moderaten Gewinnen am Vortag knapp behauptet.

Die Ölpreise steigen zwar leicht um rund 0,5 Prozent. Sie liegen damit aber dennoch weit unter dem Niveau vom frühen Freitag, als sie in einer ersten Reaktion auf den Angriff Israels auf Iran nach oben geschossen waren. Im US-Handel am Montag waren die Ölpreise um weitere 3,5 Prozent zurückgekommen, nachdem sie bereits im Tagesverlauf am Freitag deutlich von den Hochs zurückgefallen waren.

Unter den Einzelwerten sind im Sog entsprechender Vorgaben der Wall Street Technologietitel wie in Tokio Advantest (+2,9%) und Renesas (+2,2%) oder in Seoul SK Hynix (+1,6%) gesucht.

Der japanische Industrieriese Mitsubishi führt derweil laut Informanten Gespräche über den Erwerb von Vermögenswerten des US-Erdgasproduzenten Aethon Energy Management für rund 8 Milliarden Dollar. Der Kurs gibt daraufhin um 1,5 Prozent nach.

In Sydney zeigen sich Santos nach der 11-Prozent-Rally am Vortag kaum verändert. Das Energieunternehmen unterstützt laut den Analysten von Morgans überraschend schnell das dritte Übernahmeangebot eines von XRG angeführten Konsortiums. Dieses hatte am Vortag für eine Kursrally gesorgt. Die frühzeitige Unterstützung, noch vor Beginn der Due Diligence, sei höchst ungewöhnlich, so Analyst Adrian Prendergast.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.536,40 -0,1% +4,8% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.541,39 +0,6% -5,2% 08:30 Kospi (Seoul) 2.952,95 +0,2% +23,1% 08:30 Schanghai-Comp. 3.382,14 -0,2% +0,8% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.026,54 -0,1% +18,9% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:20 % YTD EUR/USD 1,1563 -0,0 1,1564 1,1576 +11,3% EUR/JPY 167,19 -0,1 167,37 167,06 +2,2% EUR/GBP 0,8517 0,0 0,8515 0,8520 +2,8% GBP/USD 1,3578 -0,0 1,3579 1,3587 +8,3% USD/JPY 144,59 -0,1 144,73 144,32 -8,3% USD/KRW 1.360,45 0,2 1.357,64 1.361,00 -7,4% USD/CNY 7,1727 -0,0 7,1729 7,1724 -0,4% USD/CNH 7,1820 0,0 7,1813 7,1822 -2,0% USD/HKD 7,8497 0,0 7,8495 7,8497 +1,0% AUD/USD 0,6531 0,1 0,6526 0,6506 +4,8% NZD/USD 0,6068 0,2 0,6057 0,6030 +7,4% BTC/USD 107.683,60 -0,8 108.558,95 106.671,80 +10,7% ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,03 70,91 +1,6% +1,12 +2,5% Brent/ICE 73,45 72,50 +1,3% +0,95 +0,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.389,06 3.384,20 +0,1% +4,86 +30,8% Silber 31,41 31,45 -0,1% -0,04 +12,9% Platin 1.081,05 1.081,23 -0,0% -0,18 +21,7% Kupfer 4,81 4,84 -0,5% -0,03 +17,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/rio

(END) Dow Jones Newswires

June 17, 2025 00:54 ET (04:54 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.