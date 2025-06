DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

LÄNDERFINANZEN - Im Streit zwischen Bund und Ländern um die Finanzierung der geplanten Steuerentlastung für Unternehmen nimmt Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) weitere Vorhaben der schwarz-roten Bundesregierung ins Visier. Er kündigte im Interview an, dass die Länder den Bund auch beim Agrardiesel, der höheren Pendlerpauschale, der Ausweitung der Mütterrente und der niedrigeren Umsatzsteuer auf Speisen in der Gastronomie an den Leitsatz 'Wer bestellt, bezahlt' erinnern werden. "Wenn die Punkte, die auch die Finanzen der Länder empfindlich berühren, der Bundesregierung so wichtig sind, dann muss sie selbstverständlich dafür bezahlen", sagte Bayaz. (Welt)

CO2-ABSCHEIDUNG - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) stößt mit ihren Plänen, die Abscheidung und Speicherung von CO2, kurz CCS, in Deutschland zu erlauben und dabei explizit auch Gaskraftwerke einzubeziehen, auf Kritik - auch aus den Reihen der eigenen Koalition. "CCS an Gaskraftwerken steht in der Sache quer zu Investitionen in klimagerechten Ersatz für Erdgas", sagte Nina Scheer, energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. "Wenn im Mittelpunkt der Neubau von Gaskraftwerken stünde, widerspräche das unter anderem den Aussagen zu den Klimazielen, zur Kosteneffizienz wie auch zur Sicherheit." (Spiegel)

KRANKENKASSEN - Bis zu 13 Milliarden Euro jährlich könnten die gesetzlichen Krankenkassen einsparen. Das entspricht fast vier Prozent der Gesamtausgaben in Höhe von mehr als 300 Milliarden Euro. Möglich wäre das durch konsequente Digitalisierung, automatisierte Prüfungen und die Einbindung Künstlicher Intelligenz (KI), stellt eine Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte fest. (Handelsblatt)

