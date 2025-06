The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.06.2025

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.06.2025



ISIN Name

DE000A4DE123 RECONCEPT SO ANL.25/31

US37045XCX21 GM FINANCIAL 20/25

US65339KCG31 NEXTERA CAP. 22/25

DE000DFK0SX0 DZ BANK IS.A1776

DE000HLB49U0 LB.HESS.THR.CARRARA06L/23

US030981AJ33 AMERIGAS PART./FIN. 16/26

DE000DHY4861 NORDLB MTN.HPF S.486





