Paris und Hamburg, 17.06.2025 - Die Blue Elephant Energy GmbH, ein schnell wachsendes Unternehmen im Sektor der erneuerbaren Energien, und Infranity, ein führender Spezialist für Infrastrukturinvestitionen, haben eine Finanzierungsvereinbarung getroffen, die den Ausbau und den Bau von 1 GW erneuerbarer Energieerzeugungskapazitäten in ganz Europa fördern wird.



Als alleiniger Kreditgeber hat Infranity eine Partnerschaft mit Blue Elephant Energy etabliert, um eine Finanzierung in Höhe von 200 Millionen Euro in Form einer Holdco-Finanzierung bereitzustellen, mit der Möglichkeit einer Erhöhung um weitere 200 Millionen Euro. Durch diese Finanzierung bekräftigt Infranity sein Engagement für die Förderung des Sektors erneuerbare Energien, in den das Unternehmen bereits 2,4 Milliarden Euro in diverse Projekte investiert hat. Diese fortlaufende Unterstützung ist von entscheidender Bedeutung für die Verwirklichung langfristiger Nachhaltigkeitsziele und die Bekämpfung des Klimawandels.



Die von Infranity direkt strukturierte Finanzierung ermöglicht es Blue Elephant Energy, seine Entwicklungspläne deutlich zu beschleunigen. Das Unternehmen ist eines der führenden europäischen Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien, das seit seiner Gründung im Jahr 2016 erfolgreich Solarparks, Onshore-Windparks und Speicherlösungen entwickelt, erwirbt und betreibt. Das Portfolio von Blue Elephant Energy, welches überwiegend in West- und Mitteleuropa angesiedelt ist, umfasst aktuell eine Gesamtleistung von 1.730 MWp.



Das Portfolio steht im Einklang mit der Strategie der Europäischen Union für erneuerbare Energien, die darauf abzielt, die installierte Kapazität für erneuerbare Energien bis 2025 auf ca. 900 GW und bis 2030 auf über 1.200 GW zu erhöhen. Dies ist Teil des umfassenderen REPowerEU-Plans, der darauf abzielt, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren und die Energiewende zu beschleunigen.



Garbiñe Unda, Investment Director bei Infranity: "Unsere Partnerschaft mit Blue Elephant Energy ist ein wichtiger Schritt in unserem Engagement für die Förderung nachhaltiger Energielösungen in ganz Europa. Wir freuen uns sehr, Blue Elephant in seiner nächsten Wachstumsphase zu unterstützen, und diese Zusammenarbeit unterstreicht unsere Überzeugung von der transformativen Kraft erneuerbarer Energien und ihrer entscheidenden Rolle im Kampf gegen den Klimawandel."



Dorothee Klinkmann, Head of Corporate und Project Finance bei Blue Elephant Energy: "Die Partnerschaft mit Infranity SAS, einem der weltweit führenden Investoren für Infrastrukturfinanzierungen, wird nicht nur unsere Kapitalstruktur stärken, sondern uns auch ermöglichen, neue Wachstumschancen zu erschließen. Wir freuen uns auf die positive Dynamik, die diese Finanzierung mit sich bringen wird, und sind überzeugt, dass wir mit dieser Unterstützung unsere Wachstumsstrategie noch effizienter umsetzen und unsere langfristigen Ziele erreichen können."





Über Infranity



Infranity ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft, die sich auf nachhaltige Infrastrukturinvestitionen spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde von den drei Partnern Philippe Benaroya, Alban de La Selle und Gilles Lengaigne im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit der Generali Gruppe gegründet und verwaltet per Juni 2025 ein Vermögen von rund 12,5 Milliarden Euro für institutionelle Anleger. Die von Infranity eingesetzten Anlagelösungen basieren auf der Widerstandsfähigkeit der Anlageklasse und ihrer langfristig stabilen Renditen sowie auf ihrem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung. Sie zielen darauf ab, Antworten auf die großen Herausforderungen der Gesellschaft zu finden, wie beispielsweise die Energiewende, grüne Mobilität, die digitale Transformation und die Verbesserung der sozialen Infrastruktur im Gesundheits- und Bildungswesen. Diese Positionierung in Verbindung mit einer hohen Selektivität im Anlageprozess ermöglicht es Infranity, nachhaltige Werte für seine Kunden zu generieren.



Infranity belegte im Infrastructure Investor Debt Report vom 13. März 2024 weltweit Platz 5 und in Europa Platz 21.

Weitere Informationen finden Sie im Infrastructure Debt 30 Ranking, veröffentlicht von Infrastructure Investor .





Infranity ist Teil des Ökosystems von Vermögensverwaltungsgesellschaften von Generali Investments und ein wichtiger Bestandteil der Kompetenzen von Generali im Bereich Real Assets.





Weitere Informationen: www.infranity.com





Unsere Nachhaltigkeitsverpflichtungen finden Sie auf unserer Website.





1 Verweise auf Auszeichnungen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und sind nicht zeitlich begrenzt.









Über Blue Elephant Energy GmbH



Blue Elephant Energy GmbH entwickelt, erwirbt und betreibt Solar- und Windparks in neun Ländern, wobei der strategische Fokus auf West- und Mitteleuropa sowie Südamerika liegt. Seit ihrer Gründung im Jahr 2016 hat BEE ein Portfolio an erneuerbaren Energien mit einer Leistung von 1.730 MW aufgebaut. Bis Ende 2024 haben die Anlagen über 3,7 Millionen Tonnen CO2-Emissionen vermieden und insgesamt mehr als 7,2 Millionen GWh Strom produziert.

Im Rahmen ihres ESG-Engagements unterstützt BEE aktiv lokale soziale Initiativen, insbesondere in Chile und der Dominikanischen Republik, und verfügt über eine wachsende Projektpipeline von rund 9,5 GW an Solar-, Windenergie- und Speicheranlagen.





