Das finnische Deep-Tech-Startup Fiberwood Ltd hat vom EU-Programm LIFE 3,1 Millionen Euro an Fördermitteln erhalten, um den CO2-Fußabdruck von Gebäuden zu reduzieren. Das Unternehmen wird die Förderung dazu nutzen, seine nachhaltigen Dämmlösungen aus Nebenprodukten der Holzindustrie auszubauen und seinen Eintritt in weitere europäische Märkte zu beschleunigen.

By refining underutilised materials such as mechanical wood residues and recycled wood into high-performance components, Fiberwood adds value to the forest industry and promotes circular use of timber. Fiberwood has developed a patented technology to produce recyclable and compostable boards with thermal performance, structural durability, fire safety, moisture resistance, and material longevity. This rare combination opens new possibilities for sustainable design. Photo by Fiberwood.