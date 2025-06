Anzeige / Werbung

Der weltweite CO2-Ausstoss ist ein nicht unbedeutender Grund für den weltweiten Klimawandel. Denn neben globalem Verkehr und Energienutzung fällt auch die Bauindustrie mit Beton und Zement ins Gewicht.

Laut einer Studie von UNEP aus dem Jahr 2022 verursacht die Baubranche rund 37 % der weltweiten CO2-Emissionen. Die Dekarbonisierung des Bauwesens ist somit eine Schlüsselaufgabe für das Erreichen der internationaler Klimaziele. Mit der Gründung einer spezialisierten Tochtergesellschaft und dem Einsatz von Bio-Graphen wagt das kanadische Unternehmen Argo Living Soils den Schritt in die Betonindustrie und verbindet ökologische Innovation mit industrieller Skalierbarkeit. Es lohnt sich genauer zu recherchieren, denn das Potenzial ist gewaltig!



Argo Living Soils Corp. - Grüner Beton für kommende Generationen

Das Unternehmen Argo Soils Corp. war seit der Gründung in 2018 auf die Herstellung und Entwicklung organischer Produkte spezialisiert. In den letzten Monaten hat sich der Fokus nun auf industrielle Innovationen im Bauwesen reduziert. Mit der Gründung einer spezialisierten Tochtergesellschaft und dem Einsatz von Bio-Graphen wagt das kanadische Unternehmen den Schritt in die Betonindustrie und verbindet ökologische Innovation mit industrieller Skalierbarkeit. Das Unternehmen adressiert damit wichtige Trends der nachhaltigen Kreislaufwirtschaft und steht im Fokus für ESG-orientierte Partnerschaften und Investoren.

Infrastruktur USA - Eine Herausforderung für Jahrzehnte

Herausragend sind unter den aktuellen Trends im Infrastrukturmarkt die korrespondierenden Zahlen aus dem nordamerikanischen Transportbetonmarkt. Die Umsätze wurden im Jahr 2024 auf rund 250 Mrd. USD geschätzt und werden bis 2030 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,5 % zulegen. Wesentliche Treiber sind die Erneuerung der Infrastruktur und die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Baumaterialien. Die Initiative von Argo steht im Einklang mit diesem Trend und zielt auf umweltfreundliche Lösungen ab, die den sich entwickelnden Bedürfnissen der Bauindustrie entsprechen. Die Betonproduktion ist mit 8 % weltweitem Anteil eine der größten industriellen Quellen für den Ausstoß von Kohlendioxid. Neue Forschungsergebnisse und wissenschaftliche Studien deuten darauf hin, dass die Einbindung von Graphen in Beton transformative Vorteile wie geringerer Wasserbedarf, erhöhte Festigkeit und Haltbarkeit bietet und das in Kombination mit 20 % weniger Treibhausgasen.

Gewinnbringende Kooperation mit Graphene Leaders Canada (GLC)

Sehr vielversprechend zeigt sich die jüngst etablierte Forschungs- und Entwicklungsvereinbarung mit Graphene Leaders Canada (GLC), einem in Alberta ansässigen Unternehmen für hochwertige Dispersionen von Graphen und Kohlenstoffnanomaterialien. Sie hat zum Ziel, einen Graphen-Nanoplättchen-Zusatz (GNP) für Transportbeton zu entwickeln. Der Projektvorschlag stellt einen bedeutenden Schritt in der Expansion in den Markt für grünen Beton durch die neu gegründete Tochtergesellschaft Argo Green Concrete Solutions Inc. dar, welche die Biographen-Technologie zur Herstellung stärkerer, nachhaltigerer Betonprodukte nutzt. Die verkündete Vereinbarung wurde ein paar Tage später noch einmal um die Entwicklung von Lösungen für mit Graphen angereicherten Asphalt erweitert. Die erweiterte Vereinbarung wird die fortschrittlichen Dispersionsfähigkeiten von GLC im Bereich Graphen-Nanoplättchen (GNP) zusammen mit dem Know-how von Argo im Bereich nachhaltiger Technologien nutzen, um das Potenzial von mit Graphen angereichertem Asphalt für Infrastrukturanwendungen zu erforschen. Der Schwerpunkt wird auf der Forschung und Entwicklung liegen, um GNP-Formulierungen für Asphalt zu entwerfen und zu testen, wobei unabhängige Tests zur Leistungsbewertung geplant sind. Graphen, ein kohlenstoffbasiertes Nanomaterial, das für seine außergewöhnliche Festigkeit, Leitfähigkeit und Flexibilität bekannt ist, bietet erhebliche Vorteile für Asphaltanwendungen. Erfolgreiche Ergebnisse könnten den Weg für Versuche im kommerziellen Maßstab ebnen. Die nächsten Monate dürften spannend werden!

Viel Blue Sky in einem kommenden Milliardenmarkt

Der weltweite Asphaltmarkt, dessen Wert im Jahr 2023 auf etwa 82 Mrd. USD geschätzt wird, soll bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,5 % wachsen, angetrieben durch steigende Infrastrukturinvestitionen und die Nachfrage nach nachhaltigen Baumaterialien. Mit Graphen angereicherter Asphalt hat das Potenzial, einen bedeutenden Anteil dieses Marktes zu erobern, da er eine verbesserte Haltbarkeit und eine geringere Umweltbelastung bietet und damit den Bedürfnissen von Kommunen, Bauträgern und Regierungen weltweit gerecht wird. Argo setzt sich mit seinen Partnern an die Spitze der technologischen Entwicklung. Die gemeinsamen Projekte starteten im Mai, bis in den Herbst wird mit konkreten Ergebnissen und einem Proof-of-Concept gerechnet.

"Wir freuen uns, unsere Beziehung zu Graphene Leaders Canada auszubauen, um das transformative Potenzial von mit Graphen angereichertem Asphalt zu erforschen. Dieses Projekt baut auf unserem Engagement für nachhaltige Innovation auf und zielt darauf ab, stärkere und umweltfreundlichere Infrastrukturlösungen zu liefern, die den sich wandelnden Anforderungen der Bauindustrie gerecht werden.",

sagte CEO Robert Intile.



Investoren entdecken die ARGO-Aktie

Lizenzmodelle und Joint Ventures mit etablierten Baustoffherstellern sind Teil der Expansionsstrategie von Argo Living Soils. Das ist ressourcensparend und schafft riesige Wachstumsmöglichkeiten. Noch ist Argo recht klein, denn mit rund 18,3 Mio. emittierten Aktien ist das Unternehmen derzeit nur mit ca. 15,4 Mio. CAD bewertet. Dennoch konnte sich die Aktie seit Januar bereits extrem gut entwickeln. Der Geschäftsansatz hat internationale Klima-Relevanz und steht nach der Umsetzung im Fokus wichtiger Regierungsaufträge. Anstehende Aufbauleistungen in weitgehend zerstörten Kriegsgegenden der Ukraine und in Nahost liefern ein griffiges Argument, die Zukunft besser zu gestalten. Für Argo Living kann dies der Trigger für eine komplette Neubewertung sein!

Der Kurs der Argo Living Soils Corp. ist derzeit nicht zu bremsen. Investoren halten sich die gewaltigen Infrastruktur-Investitionen weltweit vor Augen. Die Umsätze steigen und das Momentum passt. Quelle: LSEG vom 16.06.2025

Argo Living Soils hat in den vergangenen Monaten einen grundlegenden Strategiewechsel vollzogen, um im Milliardenmarkt für nachhaltige Baustoffe Fuß zu fassen. Das Unternehmen setzt dabei nicht auf eigene Produktion, sondern verfolgt ein dreistufiges, partnerschaftsbasiertes Modell. Als Lösungsanbieter kann das Unternehmen seine Innovationen in bestehende Produktionsprozesse einbringen. Die Aktie entwickelt sich zum Blockbuster im Zeitalter der Infrastruktur-Erneuerung!

