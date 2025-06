Zürich (ots) -Noch bis zum 24. Juni 2025 können Unternehmen, Organisationen und PR-Agenturen ihre besten PR-Bilder für den PR-Bild Award 2025 einreichen. Die dpa-Tochter news aktuell ruft zur Teilnahme am renommierten Wettbewerb auf, der bereits zum 19. Mal herausragende visuelle Kommunikation aus dem deutschsprachigen Raum auszeichnet. Der PR-Bild Award prämiert in insgesamt fünf Kategorien PR-Fotografien, die im Rahmen professioneller Kommunikationsarbeit entstanden sind."Gute Bilder erklären nicht - sie entfalten Wirkung und treffen dabei oft direkt ins Herz", sagt Eldi Nazifi, Geschäftsführer der news aktuell (Schweiz) AG. "Der PR-Bild Award würdigt visuelle Inhalte, die Botschaften greifbar machen und den Kern einer Geschichte intuitiv erfassen lassen."Unternehmen, Organisationen und PR-Agenturen können bis zum 24. Juni 2025 beliebig viele Bilder in insgesamt fünf Kategorien einreichen. Einzige Voraussetzung: Die Fotos müssen in den vergangenen zwölf Monaten für PR und Medienarbeit in der Schweiz, Deutschland oder Österreich produziert und verwendet worden sein. Sofern sich Kommunikationsagenturen oder Fotografinnen und Fotografen mit Fotos ihrer Kunden bewerben wollen, müssen sie im Vorfeld klären, ob das Bild eingereicht werden darf und wer die einreichende Firma ist. Die Teilnahme ist kostenlos.Nach Ablauf der Bewerbungsfrist werden die Gewinner in einem zweistufigen Auswahlverfahren ermittelt: Zuerst bewertet eine Fachjury aus Medien- und Kommunikationsprofis, welche Bilder es auf die Shortlist schaffen. Im Anschluss stimmt die Fachöffentlichkeit über ihre Favoriten ab. Ende Oktober gibt news aktuell die Gewinnerbilder des PR-Bild Awards 2025 aus den einzelnen Kategorien sowie das PR-Bild des Jahres jeweils für die Schweiz, Deutschland und Österreich bekannt.Der Hauptpreis der Kategorie People wird in diesem Jahr in Partnerschaft mit der Leica Camera AG präsentiert und mit einer Leica Q3 43 prämiert.Kategorien 2025:- People- Moments & Products- Portrait- NGO & Pro bono- AI-ContentSocial-Media-Hashtag: prba25Jury:www.pr-bild-award.ch/jury (http://www.pr-bild-award.de/jury)Bewerbung:www.pr-bild-award.ch (https://www.pr-bild-award.de/)Teilnahmebedingungen:www.pr-bild-award.ch/teilnahmebedingungen (https://www.pr-bild-award.de/teilnahmebedingungen)Sieger 2023:www.pr-bild-award.ch/sieger2023 (https://www.pr-bild-award.de/sieger2023)Mitveranstalter:Deutschland: news aktuell GmbH: www.newsaktuell.deÖsterreich: APA-Comm, www.apa.at/about/apa-commMedienpartner:KOM - Magazin für Kommunikation, https://www.kom.de/Über news aktuell (Schweiz) AGnews aktuell (Schweiz) AG wurde im Jahr 2000 von der nationalen Nachrichtenagentur KEYSTONE-SDA als Joint-Venture mit der Deutschen Presse-Agentur dpa gegründet und gehört mittlerweile vollständig zur dpa-Gruppe. news aktuell verschafft Unternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien und Öffentlichkeit. Über die smarten Tools ots und renteria gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, Online-Portale oder soziale Netzwerke. Das Verbreitungsnetzwerk ots stellt Reichweite und Relevanz für multimediale PR-Inhalte her. Die PR-Software renteria bietet Qualitätskontakte für die persönliche Ansprache von Medienschaffenden. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kundschaft auf der Plattform www.presseportal.ch. Ein internationales Netzwerk für die Veröffentlichung von Unternehmensnachrichten rundet das Angebot ab. Somit werden weltweit alle relevanten Zielgruppen erreicht, von Redaktionen, über digitale Influencerinnen und Influencer bis hin zu fachspezifischen Blogs.Über Leica CameraDie Leica Camera AG ist ein internationaler Premiumhersteller von Kameras, Objektiven und Sportoptikprodukten mit einer über 150-jährigen Unternehmensgeschichte. Im Zuge seiner Wachstumsstrategie hat das Unternehmen sein Geschäft auf Mobile Imaging (Smartphones) sowie die Fertigung hochwertiger Brillengläser und Uhren ausgeweitet und ist mit eigenen Projektoren im Heimkino-Segment vertreten. Die Leica Camera AG mit Sitz in Wetzlar (Deutschland) und einem zweiten Produktionsstandort in Vila Nova de Famalicão (Portugal) verfügt über ein weltweites Netzwerk eigener Vertriebsgesellschaften mit über 120 Leica Stores.Die Marke Leica steht für exzellente Qualität, deutsche Handwerkskunst und Industriedesign verbunden mit innovativen Technologien. Fester Bestandteil der Markenkultur ist die Förderung der Kultur der Fotografie mit weltweit rund 30 Leica Galerien, Leica Akademien sowie internationalen Auszeichnungen wie dem Leica Hall of Fame Award und dem Leica Oskar Barnack Award (LOBA).