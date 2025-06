WIESBADEN (ots) -Der Statistische Beirat hat im Nachgang seiner 72. Tagung am 22. Mai 2025 eine neue Leitung gewählt. Den Vorsitz des Gremiums übernimmt Prof. Dr. Ralf Münnich, stellvertretende Vorsitzende ist Dr. Andrea Schultz. Der Statistische Beirat berät das Statistische Bundesamt (Destatis) in Grundsatzfragen und spricht regelmäßig Empfehlungen zur Weiterentwicklung der amtlichen Statistik aus."Mit Ralf Münnich und Andrea Schultz haben wir zwei erfahrene und engagierte Persönlichkeiten an der Spitze des Statistischen Beirats. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihnen unsere Arbeit fortzusetzen und neue Akzente zu setzen", so der scheidende Vorsitzende Prof. Dr. Thomas K. Bauer, der nicht mehr zur Wahl zur Verfügung stand."Ich freue mich, dass die Wahl des neuen Vorsitzes auf Ralf Münnich und Andrea Schultz gefallen ist. Die Wahl unterstreicht die Bedeutung der amtlichen Statistik für die Wissenschaft und evidenzbasierte Politik," betont die Präsidentin des Statistischen Bundesamtes, Dr. Ruth Brand.Prof. Dr. Ralf Münnich leitet die Professur für Wirtschafts- und Sozialstatistik an der Universität Trier. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Methodik statistischer Erhebungen, insbesondere Stichprobenverfahren und Qualität, statistischen Indikatoren sowie Mikrosimulationen. Er engagiert sich zudem als stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Statistik sowie der Deutschen Statistischen Gesellschaft. Im Statistischen Beirat vertritt Ralf Münnich seit 2017 die Deutsche Statistische Gesellschaft.Dr. Andrea Schultz leitet die Abteilung Stadtforschung im Amt für Statistik und Wahlen der Stadt Leipzig. Darüber hinaus engagiert sie sich als stellvertretende Vorsitzende des Verbands Deutscher Städtestatistik (VDSt), den sie seit 2022 im Statistischen Beirat vertritt.Im Rahmen der Jahrestagung bedankten sich Dr. Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamts, und die Mitglieder des Statistischen Beirats bei den ehemaligen Vorsitzenden Prof. Dr. Thomas K. Bauer und Thomas Herkner. Prof. Dr. Thomas K. Bauer war seit 2005 Mitglied im Statistischen Beirat und von 2017 bis 2025 dessen Vorsitzender. Thomas Herkner war bereits seit 1992 Mitglied des Statistischen Beirats und seit 2019 stellvertretender Vorsitzender.Statistischer Beirat betont Rolle der amtlichen Statistik als Fundament für faktenbasierte EntscheidungenIm März 2025 hat der Statistische Beirat im Zuge seiner Analyse aktueller Herausforderungen und Nutzerbedarfe richtungsweisende Empfehlungen zur Fortentwicklung der amtlichen Statistik für die 21. Legislaturperiode formuliert. Das Beratungsgremium des Statistischen Bundesamtes unterstreicht dabei die zentrale Rolle der amtlichen Statistik als unverzichtbares Fundament für faktenbasierte Entscheidungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Daher müsse die Zukunftsfähigkeit der amtlichen Statistik sichergestellt, der Datenmehrwert optimiert und das Statistische Programm fortentwickelt werden.Seit Inkrafttreten des ersten Gesetzes über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz, BStatG) 1953 berät der Statistische Beirat das Statistische Bundesamt in Grundsatzfragen und vertritt die Belange der Nutzerinnen und Nutzer, Befragten und Produzenten der Bundesstatistik. Dazu zählen Verbände, Wissenschaft und Forschung, Gewerkschaften, Bundesministerien, Bundesbehörden sowie die Statistischen Ämter der Länder.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Geschäftsstelle Statistischer BeiratTelefon: +49 611 75 4551www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6056830