Sirmione/ Niklasdorf (ots) -Im Rahmen des Insolvenzverfahrens wird das Inventar der Liegenschaft "Villa Ansaldi" in Sirmione im Auftrag des Insolvenzverwalters verwertet.Im Rahmen des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Signa Holding GmbH wird das Inventar der von der Schuldnerin gemieteten Liegenschaft "Villa Ansaldi", Sirmione/Gardasee (Italien), im Auftrag des Insolvenzverwalters verwertet. Die Versteigerung wird vom beauftragten Auktionshaus Aurena GmbH durchgeführt und steht sowohl Unternehmen wie auch Privatpersonen offen. Ziel der Maßnahme ist die bestmögliche Verwertung der Vermögensgegenstände zugunsten der Insolvenzgläubiger.Gegenstand der Auktion ist die vollständige Ausstattung der vierstöckigen Villa sowie der dazugehörigen Außenanlage sowie der Nebenobjekte am Grundstück. Im Zuge dessen werden rund 1.800 Positionen versteigert. Dies umfasst unter anderem:- Mobiliar der Innenbereiche (Wohn-, Ess-, Schlaf- und Sanitärräume), der Außenbereiche und Nebengebäude, sowie der Küchenbereiche (professionelle Gastronomieausstattung)- Büroausstattung und technische Anlagen- Fitness- und Wellnesseinrichtungen- Sammlerobjekte aus dem Sport- und Automobilbereich- Wein- und Spirituosenbestände- unternehmensbezogene Gegenstände, liegenschaftsbezogene Gegenstände und personenbezogene Gegenstände des FirmengründersAblauf der AuktionDie Verwertung erfolgt im Wege einer Auktion über die Plattform aurena.at. Die Teilnahme an der Auktion erfordert eine Registrierung. Gebote können über die Plattform ab sofort abgegeben werden. Die Zuschläge erfolgen am 14. Juli 2025 ab 9:00 Uhr.Besichtigung der Exponate in der Villa AnsaldiEine Besichtigung der zur Versteigerung stehenden Gegenstände ist registrierten Bieterinnen und Bieter zu einem festen Termin möglich. Eine gesonderte Anmeldung ist zwingend erforderlich:Termin: Samstag, 5. Juli 2025 (für Medien: vormittags; für Bieter:innen: 13:00 bis 16:30 Uhr)Ort: Villa Ansaldi, Via XXV Aprile 68, 25019 Sirmione (Brescia, Italien)- Anmeldung für Medienvertreter bis spät. 24. Juni unter presse@aurena.at- Anmeldung für Bieter:innen: https://www.aurena.at/service/besichtigung-anmeldungFotos und VideosEine Auswahl an Fotos und Videomaterial steht unter Angabe des Bildcredits "aurena.at" honorarfrei zur redaktionellen Verwendung zur Verfügung und ist abrufbar unter https://media.aurena.group/villa-ansaldiAuktion "Villa Ansaldi" Alle Exponate (https://www.aurena.at/auktionen/Italien)Pressekontakt:Aurena GmbHDI Jürgen BlematlTelefon: +43 676 757 8070E-Mail: j.blematl@aurena.groupOriginal-Content von: Aurena GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151382/6056857