International Federation of Robotics legt vorläufige Zahlen vor

Die europäische Automobilindustrie investiert auf anhaltend hohem Niveau in die Automation der Fertigung: Mit insgesamt 23.000 installierten Industrierobotern hat die Branche das zweitbeste Ergebnis innerhalb der letzten fünf Jahre erzielt. Das zeigen vorläufige Ergebnisse der International Federation of Robotics (IFR).

"Der Automobilsektor ist die größte Abnehmerbranche für Robotik in Europa", sagt Takayuki Ito, Präsident der International Federation of Robotics. "Die Automobilhersteller in Europa installierten auf Jahressicht rund ein Drittel aller Industrieroboter. Mit insgesamt 23.000 Einheiten im Jahr 2024 liegt der Automobilsektor in Europa deutlich vor den rund 19.200 installierten Einheiten in Nordamerika."

Roboterdichte der Autobauer

Im weltweiten Vergleich zählt die Automobilproduktion in Europa zu den besonders hoch automatisierten Standorten: Sechs europäische Länder rangieren bei der Roboterdichte 2023 im Branchenvergleich unter den Top-10: An erster Stelle steht die Schweiz mit einem Verhältnis von 3.876 Robotern zu 10.000 Fabrikarbeitern. Slowenien liegt an dritter Stelle (1.762 Einheiten), Deutschland an sechster (1.492 Einheiten), Österreich an achter (1.412 Einheiten), Finnland an neunter (1.288 Einheiten) und die Benelux-Länder an zehnter Stelle mit 1.132 Einheiten.

Europäische Union führend

Abgesehen von der Schweiz sind alle diese Automatisierungs-Champions auch EU-Mitgliedstaaten. Die führende Rolle der EU-27-Länder in Europa zeigt sich dabei nicht nur in der Automobilindustrie, sondern mit einem Marktanteil von insgesamt 85 aller Installationen über alle Branchen hinweg. Deutschland zählt dabei zu den fünf größten Robotermärkten weltweit und kommt auf einen Anteil von etwa 30 an den Gesamtinstallationen in Europa. Es folgen Italien mit etwa 10 und Spanien mit etwa 6 %.

Von 2019 bis 2024 betrug die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) der in Europa installierten Roboter 3 %.

IFR-Executive-Round-Table am 25. Juni 2025 auf der automatica in München

Auf der automatica-Messe in München werden am 25. Juni 2025 anlässlich des IFR-Executive-Round-Table die neuen vorläufigen Daten präsentiert. Die Experten der Gesprächsrunde diskutieren über wirtschaftliche Resilienz in unsicheren Zeiten: Wie können Roboter die Wettbewerbsfähigkeit Europas sichern und neue Märkte erschließen?

https://ifr.org/roundtable

Downloads: Pressemeldungen, Fotos, Grafiken

https://ifr.org/ifr-press-releases/europes-auto-industry-installed-23000-new-robots

Video: The Status of the Global Robotics Market by Jane Heffner, Vice-President of IFR:

https://www.youtube.com/watch?v=fYFdK8UqYoU

Über die IFR

Die International Federation of Robotics ist das Sprachrohr der weltweiten Robotikindustrie. IFR vertritt nationale Roboterverbände, Forschungseinrichtungen sowie Roboterhersteller aus mehr als zwanzig Ländern. IFR wurde 1987 als nicht gewinnorientierte Organisation gegründet. Mehr auf: www.ifr.org

Folgen Sie IFR auf LinkedInand YouTube

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250617644629/de/

Contacts:

Pressekontakt

International Federation of Robotics

PRESS OFFICER

Carsten Heer

phone +49 (0) 40 822 44 284

E-Mail: press@ifr.org