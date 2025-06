EQS-News: NORMA Group SE / Schlagwort(e): Personalie/Vertrag

NORMA Group bestätigt Daniel Heymann für weitere drei Jahre als Chief Operating Officer Maintal, Deutschland, 17. Juni 2025 - Die NORMA Group hat den Vertrag mit Dr. Daniel Heymann als Chief Operating Officer (COO) des Unternehmens um weitere drei Jahre verlängert. Der Aufsichtsrat der NORMA Group und Dr. Daniel Heymann haben sich im Einvernehmen darauf verständigt, den bestehenden, zum Mai 2026 auslaufenden Vertrag um drei Jahre bis Mai 2029 zu verlängern. "Mit Dr. Daniel Heymann verfügen wir über eine erfahrene und innovationsstarke Führungspersönlichkeit. Seine Expertise im globalen Industriegeschäft hat er bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Im Verlauf der letzten zwei Jahre hat er die Effizienzsteigerung, Automatisierung sowie Qualitätssicherung innerhalb des Unternehmens maßgeblich vorangetrieben. Mit Blick auf die Transformation der NORMA Group hin zu einem fokussierten Industriezulieferer kommt ihm als verantwortlicher Vorstand für das operative Geschäft eine Schlüsselrolle zu. Wir haben großes Vertrauen, dass Herr Heymann auch weiterhin zum nachhaltig profitablen Wachstum der NORMA Group beitragen wird", so Kerstin Müller-Kirchhofs, Vorsitzende des Aufsichtsrats der NORMA Group. Dr. Daniel Heymann besitzt langjährige Managementerfahrung in der Industrie und verantwortet seit dem 1. Mai 2023 als COO das operative Geschäft der NORMA Group. Zuvor war er als Executive Vice President bei der Dräxlmaier Group für das weltweite operative Geschäft für den Fahrzeuginnenraum zuständig. Davor war Dr. Heymann in verschiedenen Stationen des Konzerns tätig, unter anderem als Werkleiter und als globaler Produktionsverantwortlicher für die Fertigung von Komponenten, darunter Batteriemanagement-Systeme für Elektrofahrzeuge. In seiner Karriere hat er mehrfach erfolgreich Prozesse und Kapazitäten in der Produktion evaluiert und nach "Lean Management"-Grundsätzen optimiert. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.normagroup.com . Für Pressefotos besuchen Sie unsere Plattform www.normagroup.com/Pressebilder .



Die NORMA Group ist ein internationaler Marktführer für hochentwickelte und standardisierte Verbindungstechnologie sowie Fluid-Handling-Technologie. Mit rund 7.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beliefert die NORMA Group Kunden in über 100 Ländern mit mehr als 40.000 Produktlösungen. Dabei unterstützt die NORMA Group ihre Kunden und Geschäftspartner, auf globale Herausforderungen wie den Klimawandel und die zunehmende Ressourcenverknappung zu reagieren. Die Produkte der NORMA Group tragen dazu bei, klimaschädliche Emissionen zu reduzieren und Wasser effizient zu nutzen. Zum Einsatz kommen die innovativen Verbindungslösungen in Systemen zur Wasserversorgung, zur Bewässerung und zur Entwässerung, in Fahrzeugen mit konventionellen oder alternativen Antriebsarten, in Schiffen und Flugzeugen sowie in Gebäuden. Im Jahr 2024 erwirtschaftete die NORMA Group einen Umsatz von rund 1,2 Milliarden Euro. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Netzwerk mit 25 Produktionsstätten und zahlreichen Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Hauptsitz ist Maintal bei Frankfurt am Main. Die NORMA Group SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im SDAX.



