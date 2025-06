FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag nur wenig bewegt. Der Aufruf von US-Präsident Donald Trump für eine Evakuierung der iranischen Hauptstadt Teheran konnte die Anleger am Devisenmarkt vorerst nicht in sichere Anlagehäfen treiben. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1558 Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Angesichts des Krieges zwischen Israel und dem Iran forderte der US-Präsident die Einwohner der Millionenstadt Teheran zur Flucht auf. Es blieb allerdings unklar, was der Beweggrund für Trumps Evakuierungsaufruf war. Auch die von republikanischen Senatoren vorgeschlagenen Änderungen an den Plänen für ein neues Steuergesetz der US-Regierung konnte den Kursen am Devisenmarkt keine Impulse geben.

Wenig Kursbewegung gab es am Morgen auch nach der Zinsentscheidung der japanischen Notenbank. Die Zentralbank hatte den Leitzins wie erwartet auf 0,50 Prozent belassen. Zudem kündigten die Notenbanker an, die Anleihekäufe in den kommenden Monaten zu reduzieren. Der japanische Yen war im Handel mit dem US-Dollar ebenfalls kaum verändert./jkr/mis