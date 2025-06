in wenigen Zeilen

Im europäischen Infrastruktur-Sektor boomt es. Bei diesem Spezialisten von der iberischen Halbinsel gab es jetzt einen Rücksetzer im Kurs. Der Chart sieht interessant aus. Wir nutzen die Gelegenheit und schauen heute kurz und kompakt auf die Zahlen und die Perspektive des Unternehmens. Die Bewertung ist günstig, die Branche profitiert von einem Investitionsboom und die internationale Ausrichtung ist beeindruckend.Trotz dieser operativen Stärke wird die Aktie aktuell nur mit einem KGV von 9,1 für 2025 bzw. 8,1 für 2026 bewertet. Der EV/EBITDA-Multiplikator liegt bei rund 6x - und somit klar unter europäischen Wettbewerbern wie Vinci, ACS oder Ferrovial. Die Gewinnerwartungen wachsen aktuell zwischen 6 und 8 Prozent pro Jahr, die Dividende für 25 wird mit 19 cent erwartet. Das entspricht einen Dividendenrendite von rund 4,8%.Im Bereich Ingenieur- & Bauwesen ist man spezialisiert auf Großprojekte wie Straßen, Brücken, Flughäfen, Häfen, Eisenbahnlinien und Wasserkraftwerke. Seit den 1990er Jahren engagiert sich das Unternehmen im Umweltsektor, insbesondere in der Abfallwirtschaft und Wasseraufbereitung. Dazu kommen Projekte in der Energiewirtschaft sowie diverse Industriedienstleistungen. Die ursprüngliche Empfehlung können Sie in dem Artikel Europa boomt - wir kaufen nachlesen. Wir hatten Ihnen in dem Artikel weitere Details angekündigt, lesen Sie den Überblick und die DetailsDas war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Mehr davon finden Siewieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!