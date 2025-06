Bochum, Deutschland (ots/PRNewswire) -TENADO, ein Unternehmen von Revalize, kündigt die Veröffentlichung der neuen Generation TENADO METALL 3D an. Die leistungsstarke und intuitive 3D CAD-Software wurde speziell für das Metallhandwerk entwickelt und optimiert Konstruktionsprozesse sowie Produktionseffizienz. Dank Autodesk-Technologie bietet das Programm maximale Geschwindigkeit und markiert einen bedeutenden Sprung nach vorn."Konstrukteure und Metallbauer benötigen Werkzeuge, die genauso praxisnah und präzise sind wie ihr Handwerk", sagt Michael Umbach, Chief Product Officer bei Revalize. "Die neue Generation von TENADO METALL 3D liefert genau das - eine leicht zu erlernende, leistungsstarke Lösung, die sich an reale Werkstattumgebungen anpasst."TENADO METALL 3D bietet bewährte 3D-Funktionen zur Effizienzsteigerung in verschiedenen Projektbereichen. Die Software behält die vertraute Benutzeroberfläche und die metallspezifischen Funktionen, die schon über 3.000 Anwendende der ersten Generation überzeugt haben. Ergänzt wird sie um neue Möglichkeiten und verbesserte Leistung.Für das Metallhandwerk konzipiertDie CAD-Software ist speziell entwickelt, um den Anforderungen von Metallbauern und Konstrukteuren gerecht zu werden. Sie bietet metallorientierte Arbeitsabläufe, 3D-Visualisierung und eine benutzerfreundliche Oberfläche, deren Bedienung keine fortgeschrittenen CAD-Kenntnisse erfordert.Clevere Generatoren verhelfen Anwendenden zu präzisen Konstruktionen von Treppen, Geländern und vielem mehr. Mit den umfassenden Blechbearbeitungswerkzeugen realisieren sie auch komplexe Aufträge in wenigen effizienten Arbeitsschritten und greifen am Ende auf detaillierte Auswertungen zu. Die erstellt die Software automatisch, während die User sich noch ihrer Konstruktion widmen. Eines der wichtigsten neuen Tools ist die Punktwolkenfunktion. Mit Hilfe von Laserscannern stellen Nutzende 3D-Abbildungen bestehender oder teilweise Strukturen dar. Spezialisierte Funktionen für Stäbe, Profile oder Ankerplatten runden den Softwareumfang ab und machen den Arbeitsalltag für Metallhandwerkerinnen und -handwerker einfacher.Schnell, flexibel und zukunftssicherVon der ersten Skizze bis zur Fertigung unterstützt TENADO METALL 3D Anwendende mit intuitivem Design und einfacher Navigation. Das minimiert Fehler und spart Zeit. Optimierte Schnittstellen ermöglichen zudem nahtlose Übergänge zwischen den Projektphasen und sorgen für einen durchgängigen Workflow."Mit TENADO METALL 3D bieten wir unseren langjährigen Kundinnen und Kunden eine zukunftssichere Lösung, die die vertraute Benutzeroberfläche mit leistungsstarken neuen 3D-Funktionen verbindet, die speziell für den Metallbau entwickelt wurden - einschließlich verbesserter Leistung und Unterstützung für Punktwolken." - Barbara Kohut-Neuser, Senior Director von TENADOTENADO METALL 3D liveWer über TENADOs neueste Software-Generation nicht nur lesen, sondern sie auch live erleben möchte, kann online schon am 3. Juli am Kickoff-Webinar teilnehmen. Expertinnen und Experten geben exklusive Einblicke und präsentieren praxisnahe Anwendungsbeispiele. Die Anmeldung erfolgt über die TENADO-Webseite.Medienagentur TEAM LEWISMedienkontakt:Katharina Pass katharina.pass@revalizesoftware.comConrad Bautze conrad.bautze@teamlewis.comÜber TENADODie in Bochum ansässige entwickelt seit über 35 Jahren branchenspezifische Design- und Konstruktionssoftware. Seit 2021 ist das Unternehmen Teil von der führenden Idea-to-Cash-Lösung, die bessere Ergebnisse für Unternehmen ermöglicht, die entwerfen, modellieren, entwickeln und verkaufen - mit einem Portfolio an branchenführenden CAD-, PLM- und CPQ-Lösungen. Revalize hat seinen Hauptsitz in Jacksonville, Florida (USA), und ist Teil von TA Associates und Hg. Erfahren Sie mehr auf https://www.revalizesoftware.com/de.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2712452/TENADO_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/tenado-kundigt-die-neue-generation-tenado-metall-3d-an--prazisions-cad-software-fur-das-metallhandwerk-302483076.htmlOriginal-Content von: Revalize, Inc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178634/6056912