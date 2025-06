Luxemburg (ots/PRNewswire) -SquaredFinancial ist stolz darauf, sein 20-jähriges Bestehen in der Fintech- und Handelsbranche zu feiern. Dieser Meilenstein ist geprägt von stetigem Wachstum, langjährigen Beziehungen und einem klaren Bekenntnis zur Kundenzufriedenheit.SquaredFinancial wurde 2005 von dem Unternehmer Philippe Ghanem gegründet und begann mit einer einfachen Mission: den Handel zugänglicher, transparenter und menschlicher zu machen. Zwei Jahrzehnte später hat sich das Unternehmen zu einer vertrauenswürdigen Plattform für Privatanleger und zu einem wichtigen Technologie- und Liquiditätspartner für Broker in der gesamten Branche entwickelt."Wir haben stets an langfristiges Denken und Handeln geglaubt", erklärte Philippe Ghanem, Gründer und CEO. "Bei diesem Meilenstein geht es nicht darum, zurückzublicken. Es geht um Dynamik. Die Maklerbranche befindet sich in einem raschen Wandel, und wir begegnen dieser Veränderung mit Klarheit, Zuversicht und einer langfristigen Vision, die auf unserer Erfahrung basiert."Im Laufe der Jahre hat sich SquaredFinancial zu einem regulierten Unternehmen mit einem globalen Kundenstamm und einem Ruf für die Bereitstellung intelligenter, skalierbarer Infrastruktur entwickelt. Das Unternehmen hat seine eigene Handels-App auf den Markt gebracht, KI-gestützte Tools zur Unterstützung fundierter Entscheidungen eingeführt und innovative Finanzprodukte wie Festgeldanlagen entwickelt. Gleichzeitig unterstützt es Makler mit hoher Liquidität und nahtloser Technologieintegration.Was SquaredFinancial auszeichnet, sind seine Mitarbeiter und seine Zielsetzung, eine Kultur, die auf Leistung, Vertrauen und langfristiger Partnerschaft basiert."Wir haben nie einem Hype hinterhergejagt. Wir haben uns darauf konzentriert, etwas Echtes zu schaffen, etwas, auf das sich die Menschen verlassen können", fügte Ghanem hinzu. "Wir sind für Fachleute da, die Leistung erwarten." Wir sind für Anfänger da, die etwas lernen möchten. Und wir sind hier, um zu bleiben."Auch zu Beginn seines dritten Jahrzehnts investiert SquaredFinancial weiterhin in Technologien der nächsten Generation, globale Partnerschaften und Tools, die sowohl Investoren als auch Finanzinstitute stärken. Das Ziel bleibt klar: den Handel zu vereinfachen, seine Partner zu unterstützen und seinen Kunden zu helfen, mit Vertrauen zu wachsen.Dieses Produkt wird nicht an Personen mit Wohnsitz in Europa angeboten.Informationen zu SquaredFinancialSquaredFinancial wurde im Jahr 2005 gegründet und ist ein Fintech- und Multi-Asset-Handelsunternehmen, das regulierte, technologiebasierte Anlagelösungen anbietet. Das Unternehmen bedient einen globalen Kundenstamm und bietet intuitive Plattformen für Investoren sowie professionelle Liquiditäts- und Technologiedienstleistungen für Broker. Mit einem Fokus auf Innovation, Transparenz und langfristigen Beziehungen wurde SquaredFinancial entwickelt, um die Zukunft des Finanzwesens zu unterstützen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2711774/SquaredFinancial.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2711846/SquaredFinancial_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/squaredfinancial-wird-20-jahre-alt-ein-meilenstein-des-vertrauens-des-wachstums-und-des-blicks-nach-vorn-302483291.htmlPressekontakt:Gretta Khoury,marketing@squaredfinancial.com,+357 22 090227Original-Content von: Squared Financial, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161815/6056908