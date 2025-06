Berlin/Paris (ots) -PIABO Communications, Europas führende Kommunikationsagentur für die innovativsten Unternehmen der Welt, stärkt ihre internationale Präsenz mit einem eigenen Standort in Paris. Mit einem erfahrenen, bilingualen Team unterstützt PIABO ab sofort high-growth Tech-Companies dabei, den französischen Markt erfolgreich zu erschließen und ihre Sichtbarkeit dort gezielt auszubauen.Frankreich zählt zu den bedeutendsten Technologie- und Innovationsmärkten Europas. Für PIABO Communications ist der neue Standort in Paris ein strategischer Schritt mit klarer Mission: globale Tech-Marken beim Eintritt in den französischen Markt zu begleiten, bestehende Kundenbeziehungen zu vertiefen und High-Growth-Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Reichweite und Wirkung im französischen Markt deutlich auszubauen. PIABO setzt damit konsequent auf Kundennähe, lokale Expertise und die Weiterentwicklung internationaler Kommunikationsstrategien."Frankreich ist ein Markt mit eigener Dynamik - geprägt von einer starken technologischen Souveränität, starken Innovationsclustern und hohem Anspruch an strategische Kommunikation", sagt Tilo Bonow (https://www.linkedin.com/in/tilobonow/?originalSubdomain=de), Gründer und CEO von PIABO Communications. "Wir haben bereits in der Vergangenheit vertrauensvoll mit französischen Unternehmen zusammengearbeitet und wissen genau, worauf es ankommt. Unser Ziel ist es, den innovativsten Unternehmen der Welt zu nachhaltiger Sichtbarkeit und erfolgreichem Wachstum in Frankreich zu verhelfen - auf dem gewohnt hohen PIABO-Niveau."Lokale Exzellenz für globale AmbitionenGeleitet wird das neue Büro von Coraline Bardinat (https://www.linkedin.com/in/coraline-bardinat/), Managing Director France, gemeinsam mit Nahomi Carraud (https://www.linkedin.com/in/nahomi-carraud-33aa36b5/), Communications Director. Beide verfügen über tiefgreifende Erfahrung in der strategischen Kommunikation technologiegetriebener Unternehmen sowie über exzellente Netzwerke in der französischen Medien- und Innovationsszene. Das zweisprachige Team versteht die kulturellen Besonderheiten ebenso wie die geschäftlichen Anforderungen und ermöglicht internationalen Marken, sich mit Relevanz und Wirkung im französischen Markt zu positionieren."Frankreich ist ein anspruchsvoller, aber spannender Markt", sagt Coraline Bardinat. "Bei PIABO Communications verbinden wir strategische Präzision und praktische lokale Expertise mit einer europäischen Perspektive, um internationalen Marken zum Erfolg in Frankreich zu verhelfen, aber auch französische Unternehmen bei ihrer globalen Expansion zu unterstützen. Unser Ansatz ist durchdacht, effektiv, innovativ und stets kulturell abgestimmt, denn in Frankreich ist das Warum genauso wichtig wie das Wie."Expansion mit WeitblickNach dem erfolgreichen Aufbau des Asien-Hubs in Singapur Anfang des Jahres ist Paris der nächste konsequente Meilenstein in der internationalen Wachstumsstrategie von PIABO."Mit dem neuen Standort senden wir ein klares Signal an unsere Kund:innen weltweit", sagt Daniela Harzer (https://www.linkedin.com/in/daniela-harzer/), Geschäftsführerin und COO. "Wir sind dort präsent, wo unsere Kund:innen wachsen. Mit einem tiefen Verständnis für Technologie, Innovation und strategische Kommunikation. PIABO steht für Exzellenz, Wirkung und Qualität, gerade in anspruchsvollen Märkten wie Frankreich."Weitere Einblicke ins Team und unsere Arbeit in Frankreich: france.piabo.net (https://france.piabo.net) & france.piabo.net/frFür Interviews, Fachbeiträge zum Markteintritt Frankreich, die internationale Entwicklung französischer Unternehmen oder individuelle Statements stehen wir gerne zur Verfügung.PIABO Communications mit Sitz in Berlin, Hamburg, München, Paris und Singapur ist Europas führende Kommunikationsagentur und Wachstumsplattform für die innovativsten Unternehmen der Welt. Die Kommunikationsagentur erzielt international herausragende Sichtbarkeit für Unternehmen aus den Bereichen Deeptech, Defencetech, Fintech, Climate- und Greentech, HRtech, Healthtech, Blockchain/Web3, Consumer Electronics, IoT, Artificial Intelligence, Cybersecurity, AR/VR, VC, SaaS/Cloud, E-Commerce, Traveltech, Foodtech, Insuretech und Proptech. Das Leistungsspektrum der multidisziplinären Beratungsteams umfasst Public Relations und Social Media sowie Markenstrategie, Content-Marketing und Influencer-Programme. PIABO Communications wird von Gründer & CEO Tilo Bonow (https://www.linkedin.com/in/tilobonow/) und Geschäftsführerin/COO Daniela Harzer (https://www.linkedin.com/in/daniela-harzer-1636b843/), geführt und unterstützt als strategischer Partner seine Kund:innen seit 2006 aktiv beim Erreichen ihrer lokalen und globalen Wachstums- und Entwicklungsziele. Zum Kund:innen-Portfolio zählen u. a. Atos, GitHub, Google, Ledger, Lieferando, Sequoia Capital, Shopify, Sojade und Withings. www.piabo.netPressekontakt:PIABO CommunicationsVerena LaierMail: verena.laier@piabo.netMobil: +49 151 1040 5787Original-Content von: PIABO Communications, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178147/6056915