Köln (ots) -Es dschungelt weiter in der Schillerallee! Nach Reality-TV-Star Alessia Herren, die seit April 2025 Teil der "Unter uns"-Familie ist (Ausstrahlung: 10. Juli, Folge 7659), zieht es nun den nächsten Ex-Dschungelcamper in die berühmte RTL-Serienstraße. Und zwar niemand Geringeren als den Vize-Dschungelkönig der vergangenen Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! ": Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss (unter anderem bekannt aus den TV-Serien "Der Alte" und "Tatort"), der erstmals ab dem 10.09.2025 (Folge 7703) bei "Unter uns" zu sehen sein wird.Dass Pierre im Rahmen seines Gastspiels erneut auf Alessia trifft, freut ihn natürlich ganz besonders: "Wir haben uns im Studio bereits kurz sehen können. Im Dschungel waren wir uns sympathisch. Umso schöner, dass wir nun auch für 'Unter uns' gemeinsam vor der Kamera stehen", so Pierre Sanoussi-Bliss im RTL-Interview.Inhaltlich wird der gebürtige Berliner als Designer Adam Wolter (Theos Onkel) in Erscheinung treten. Adam gilt jedoch aus Marketingzwecken als das große, geniale Mysterium der Firma.Grund für seinen überraschenden Zwischenstopp in der Schillerallee? Adam möchte Theo eine wichtige Nachricht verkünden, die sein Leben verändern könnte. Während seines Schillerallee-Besuchs kommt Adam in Britta Schönfeld-Küppers Wohnung unter, die ihm diese untervermietet.Dass Pierre Sanoussi-Bliss in den kommenden Monaten Teil der "Unter uns"-Familie wird, ist auch für Tabea Heynig, die seit 2010 als Britta vor der Kamera steht, etwas ganz Besonderes: "Als ich erfahren habe, dass Pierre die Rolle besetzt, war ich total aus dem Häuschen. Ich kenne ihn natürlich schon lange aus dem Fernsehen. Für mich ist er Kult! Wir haben uns auf Anhieb richtig gut verstanden. Unsere Zuschauer dürfen sich auf eine turbulent-lustige Geschichte mit Tiefgang freuen. "Ungewohnter Anblick: Neben Pierre Sanoussi-Bliss dürfen sich die Zuschauer ebenfalls über eine brandneue Set-Kulisse freuen, die im Rahmen der Ausstrahlung erstmals zu sehen sein wird. Britta Schönfeld-Küppers Wohnung wurde komplett umgestaltet - und erstrahlt entsprechend in neuem Glanz. Hier wurde nichts dem Zufall überlassen!"Unter uns", produziert von UFA Serial Drama, läuft täglich von montags bis freitags um 17:30 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+. Unter uns ist zudem in UHD HDR bei RTL UHD empfangbar. Alle Infos zum Empfang und den Verbreitungspartnern gibt es unter www.rtl-uhd.de.