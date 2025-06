Der Goldpreis zeigt sich aktuell mit leichten Verlusten, notiert am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr bei 3.394 US-Dollar. Damit verzeichnet das Edelmetall binnen 24 Stunden ein Minus von 1,1 Prozent. Dennoch bleibt Gold für viele Anleger ein Schlüsselthema: Geopolitische Unsicherheiten, geldpolitische Bewegungen und die Suche nach Stabilität treiben das Interesse weiter an. Große Banken wie die Bank of ...

Den vollständigen Artikel lesen ...