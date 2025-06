© Foto: Unsplash

Die AMD-Aktie ist nach einer bullishen Analysteneinschätzung um fast 9 Prozent gestiegen. Im Fokus: das neue KI-Rack "Helios", das Analysten als Schlüssel zum GPU-Comeback sehen.Die Aktie von AMD hat am Montag kräftig zugelegt. Nach Einschätzung der Analysten von Piper Sandler steht der US-Chiphersteller vor einer Erholung seines GPU-Geschäfts - und könnte die Belastungen durch US-Exportkontrollen bald hinter sich lassen. Der Kurs kletterte schließlich auf über 126?US-Dollar und beendete den Handel 8,8 Prozent höher, so hoch wie seit Anfang Januar nicht mehr. Im Fokus steht vor allem die jüngste Produktpräsentation. AMD stellte in der vergangenen Woche neue KI-Beschleuniger der MI350-Serie …