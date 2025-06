NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Analystin Lara Simpson berichtete am Montagabend über ihre jüngsten Gespräche mit Investoren über die europäische Internetbranche. Mit Blick auf CTS herrsche zwar bei den meisten großer Optimismus hinsichtlich der langfristigen Anlagestory. Kurzfristig gebe es allerdings einige Bedenken, was Wachstumsbeschleunigung und Margendruck Richtung Jahresende angehe./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2025 / 21:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2025 / 00:15 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0005470306