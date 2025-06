München (ots) -Die Vorabend-Serie "Morden im Norden" bekommt ihren zweiten Hauptabendfilm: Noch bis zum 11. Juli entsteht in Lübeck, Hamburg und Umgebung das 90-minütige Krimidrama "Weil du böse bist" (Arbeitstitel) mit Sven Martinek, Ingo Naujoks, Julia E. Lenska und Jonas Minthe in den Hauptrollen. Das Buch stammt von Mike Bäuml, Regie führt Tanja Roitzheim. Der Film wird voraussichtlich im Januar 2026 im Ersten und in der ARD Mediathek gezeigt. Der erste Spielfilm von "Morden im Norden", "Am Abgrund", erreichte Anfang 2024 rund 5,6 Millionen Zuschauer*innen und erzielte einen starken Marktanteil von 19,2 Prozent.Im neuen Special "Weil du böse bist" (AT) steht die Lübecker Mordkommission vor einer schier unlösbaren Aufgabe: Zwei Jahre nach dem Verschwinden einer jungen Frau ist Kommissar Finn Kiesewetter (Sven Martinek) überzeugt, den Mörder überführt zu haben. Doch das Gericht sieht dessen Schuld nicht als erwiesen an und spricht den Angeklagten frei. Als kurz darauf die sterblichen Überreste der Vermissten entdeckt werden, verdichten sich die Hinweise - doch eine erneute Anklage ist rechtlich nicht möglich. Gemeinsam mit seinen Kollegen Lars Englen (Ingo Naujoks), Nina Weiss (Julia E. Lenska) und Gregor Michalski (Jonas Minthe) setzt Finn Kiesewetter alles daran, um den Täter doch noch zur Rechenschaft zu ziehen. Die Situation eskaliert, als eine zentrale Zeugin spurlos verschwindet."Für Kommissar Finn Kiesewetter wird der Fall sehr persönlich: Die emotionale Nähe zur Opferfamilie bringt ihn aus dem Gleichgewicht", sagt Sven Martinek über seine Rolle in diesem Fall. "Er muss sich von Wut und Schuldgefühlen befreien - um klar zu sehen und die Wahrheit erkennen zu können."In weiteren Rollen sind u. a. Tessa Mittelstaedt, Christoph Tomanek sowie Karoline Eichhorn und Thomas Sarbacher zu sehen.Der Fernsehfilm "Morden im Norden - Weil du böse bist" (AT) ist eine Produktion der ndF Berlin im Auftrag von ARD Degeto Film und NDR für die ARD. Produzent ist Hans-Hinrich Koch, Producerinnen sind Marion Klann und Anna Neudert. Die Kamera führt Peter Krause und die Herstellungsleitung übernimmt Frank Hechler. Die Redaktion haben Katja Kirchen (ARD Degeto Film) und Karsten Willutzki (NDR). Executive Producer*innen sind Christoph Pellander (ARD Degeto Film) und Diana Schulte-Kellinghaus (NDR).Neuer Quotenrekord für Vorabendserie "Morden im Norden" im ErstenDirekt im Anschluss an den Film gehen die Dreharbeiten für die 13. Staffel der Vorabendserie "Morden im Norden" weiter. Sie wird voraussichtlich ab Herbst 2026 zu sehen sein. Die Krimiserie konnte ihre Beliebtheitswerte in diesem Jahr noch einmal steigern: Die zwischen Januar und Mai im Ersten gesendeten Folgen erreichten einen neuen Marktanteilsrekord von durchschnittlich 16 Prozent. Die Episode "Auf kurze Distanz" kam am 31. März 2025 mit 16,9 Prozent Marktanteil sogar auf den höchsten Wert einer Einzelfolge seit dem Start des Formats 2012.Die Vorabendserie "Morden im Norden" wird produziert von der ndF Berlin im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Produzent ist Hans-Hinrich Koch, Producerinnen sind Marion Klann und Anna Neudert. Executive Producerin ist Diana Schulte-Kellinghaus (NDR), die Redaktion liegt bei Karsten Willutzki (NDR).Pressekontakt:Iris Bents, NDR Presse und KommunikationTel.: 040/4156-2304, E-Mail: i.bents@ndr.deMirja Bauer, ARD-Programmdirektion/Presse und InformationTel.: 089/558944-865, E-Mail: Mirja.Bauer@ard.deMonkenbusch Presse und PR für Film und Fernsehen,Helmut Monkenbusch, Tel: 040/8513469, E-Mail: hm@monkenbusch.tvOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6056968