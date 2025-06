Der kanadische Vermögensverwalter Purpose Investments hat diesen Monat die Zulassung für die Notierung seines Spot-XRP-ETF in Kanada erhalten. Wie das Unternehmen am Montag bekannt gab, wurde das "endgültige Projekt" genehmigt. Dies ist der letzte entscheidende Schritt, bevor der Handel mit dem Fonds beginnen kann und nährt die Fantasie, dass auch die US-Behörden bald nachziehen könnten.Der Fonds, der unter dem prägnanten Tickersymbol XRPP laufen wird, soll bereits am 18. Juni an der Toronto Stock ...

