Ethereum Prognose: ETF-Zuflüsse, niedrige Börsenreserven - wie weit kann ETH jetzt steigen?

Ethereum startet mit neuer Stärke in die Woche. Der Kurs bewegt sich aktuell um 2.570 US-Dollar und konnte sich nach einem kurzen Ausflug über die 2.600-Marke stabilisieren. Hinter dem Aufschwung steckt mehr als reine Marktdynamik: Massive ETF-Zuflüsse, rekordtiefe Börsenreserven und zunehmendes Staking sprechen für eine bullische Marktstimmung. Doch der Widerstand bei der 200-Tage-Linie bleibt hartnäckig - und technische wie auch geopolitische Risiken bestehen weiter. Sollte sich Donald Trump tatsächlich ins Kriegsgeschehen im Nahen Osten einmischen, könnte es einen große Ruck am Markt geben.

ETF-Investoren setzen wieder auf Ethereum

Nach Wochen eher verhaltener Nachfrage flossen zuletzt wieder große Summen in Ethereum-basierte Finanzprodukte. Laut CoinShares wurden in der Vorwoche weltweit 583 Millionen US-Dollar in ETH-Produkte investiert - der stärkste Wert seit Dezember 2024. Rund 528 Millionen US-Dollar davon entfielen auf US-Spot-ETFs. Diese hatten eine Serie von 19 Tagen mit Nettozuflüssen hinter sich, bevor es am Freitag - vermutlich infolge geopolitischer Spannungen - zu leichten Abflüssen von 2,18 Millionen US-Dollar kam.

Trotz dieser kleinen Pause zeigt der Trend: Institutionelle Anleger kehren zurück. Ethereum profitiert dabei vor allem von seiner Position als "digitales Öl" - die Infrastruktur, auf der Stablecoins, DeFi, NFTs und zunehmend auch ETFs aufbauen. Tracy Jin, COO der Krypto-Börse MEXC, spricht von wachsendem Vertrauen in das Ethereum-Netzwerk: "Die Narrative rund um Staking, das Pectra-Upgrade und die enorme Stablecoin-Aktivität stärken die Fundamentaldaten von ETH."

Börsenreserven sinken auf historischen Tiefstand

Ein weiteres bullisches Signal: Die Menge an ETH auf zentralisierten Börsen ist auf ein neues Allzeittief von 18,57 Millionen ETH gefallen. Das bedeutet, dass viele Investoren ihre Coins abziehen - ein typisches Verhalten in Akkumulationsphasen, in denen man mit steigenden Kursen rechnet.

Ethereum ETFs mit kosntanten Zuflüssen, Quelle: https://farside.co.uk/eth/

Zusätzlich wurden laut Beaconcha.in über 80.000 ETH neu gestaket, was den langfristigen Optimismus vieler Anleger weiter bestätigt. Diese Kombination aus sinkendem Angebot auf Börsen, steigendem Staking und ETF-Zuflüssen bildet ein starkes Fundament für eine mögliche Fortsetzung des Aufwärtstrends.

Technische Hürden bleiben bestehen

Trotz positiver Stimmung bleibt das Chartbild verhalten. ETH wurde an der 200-Tage-SMA bei rund 2.600 US-Dollar abgelehnt - dieser gleitende Durchschnitt fungiert derzeit als dynamischer Widerstand. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber wäre notwendig, um Raum in Richtung der nächsten Zielzone bei 2.850 US-Dollar zu schaffen. Genau dort liegt jedoch eine weitere kritische Marke: Ein Doppeltop droht, sollte der Kurs dort erneut scheitern.

Auf der Unterseite gilt weiterhin die 2.500 US-Dollar-Marke als kurzfristiger Support. Sollte dieser brechen, sichern vor allem die 50-Tage-SMA sowie die untere Trendkanalbegrenzung den Bereich zwischen 2.260 und 2.110 US-Dollar ab.

Indikatoren liefern derzeit gemischte Signale: Der RSI liegt oberhalb der neutralen 50er-Zone, was auf kurzfristige Stärke hindeutet. Die Stochastik dagegen ist noch unter ihrem Mittelwert, was auf eine gewisse Zurückhaltung bei Käufern schließen lässt. Während Ethereum sich an zentralen Widerständen abarbeitet, sorgt Solaxy (SOLX) als "Polygon von Solana" für deutlich bessere Zahlen. Das erste vollwertige Layer-2-Projekt auf Solana will mit echter Funktionalität und technologischer Reife überzeugen - und trifft damit den Nerv der Zeit.

Top Presale der High Tech Blockchain

Mit fast 54 Millionen US-Dollar eingesammeltem Kapital zählt der SOLX-Presale zu den erfolgreichsten des Jahres. Das Besondere: Solaxy liefert bereits - und das nicht nur auf dem Papier. Den das technische Entwicklungspotenzial gepaart mit dem viralen Faktor bringt enorme Traktion in dieser Phase.

Technische Stärken von Solaxy:

EVM-kompatible Chain - ermöglicht die Migration bestehender Ethereum-DApps

Hyperlane-Bridge - sorgt für Cross-Chain-Kommunikation zwischen Solana und Solaxy

Live-Testnet & Explorer - zeigen bereits funktionierende Infrastruktur

Mainnet-Launch für Anfang Juli geplant

78 % APY beim Staking - dynamisch angepasst

35 Milliarden Token geburnt - 25 % des Gesamtangebots entfernt



Der Token kann derzeit noch zum Listingpreis von 0,001766 US-Dollargekauft werden - allerdings nur für wenige Tage. Danach wird der Handel an großen Börsen erwartet, wo der Preis dem freien Markt überlassen wird. Wer früh dabei ist, sichert sich somit einen Einstieg auf Vorverkaufsniveau.

Letzte Chance: Jetzt SOLX zum Presale-Preis kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.