FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Kering auf "Hold" mit einem Kursziel von 177 Euro belassen. Analyst Adam Cochrane verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf Medienberichte, wonach Renault-Chef Luca de Meo künftig die Position des Vorstandschefs beim Luxusgüterkonzern übernehmen werde. Der Ruf, den sich De Meo bei Renault und früheren Positionen im Automobilbereich in einem schwierigen Marktumfeld erarbeitet habe, sei beeindruckend, da Markenführung und Effizienz Schlüsselfaktoren für den Erfolg seien. Beides sei bei Kering derzeit gefragt./ck/edh



