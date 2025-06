Slough, England (ots/PRNewswire) -- Die neue koaxiale Lagerölabdichtung Typ 93AX reduziert den Stickstoffverbrauch um bis zu 80 %.- Diese Entwicklung sichert die Dichtungsleistung selbst bei simultane Ausfallszenarien ab- Löst damit spezifische Herausforderungen unserer Kunden in der Energie- und Prozessindustrie, einschließlich Öl- und Gasindustrie, Kraftwerksindustrie und erneuerbarer Energie.John Crane (https://www.johncrane.com/en), ein globales Unternehmen der Smiths Group plc und führend im Bereich Abdichtungen für Pumpen und Kompressoren, stellt heute seine neue koaxiale Lagerölabdichtung vom Typ 93AX vor. Diese Trockengasdichtung der nächsten Generation ermöglicht es Kunden, Emissionen zu reduzieren, die Anlagenzuverlässigkeit zu steigern und ihre Betriebskosten zu senken.Die Lagerölabdichtung Typ 93AX baut auf John Cranes langjähriger Erfahrung im Bereich industrieller Dichtungen auf und verfügt über eine robuste, ausfallsichere Konstruktion, die auch bei mehreren Ausfällen funktionsfähig bleibt. Die mechanische Dichtung wurde auf Grundlage von direktem Kundenfeedback entwickelt und reduziert den Stickstoffverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Radialabdichtungen um bis zu 80 % - was erhebliche Vorteile in Bezug auf Effizienz und Nachhaltigkeit mit sich bringt.Aufbauend auf John Cranes umfassender Erfahrung in industriellen Dichtungen, bietet die Lagerölabdichtung Typ 93AX eine robuste, ausfallsichere Bauweise, die auch bei simultanen Störungen einsatzbereit bleibt. Diese mechanische Dichtung wurde mit direktem Kundenfeedback entwickelt und senkt den Stickstoffverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Radialabdichtungen um bis zu 80 %. Das führt zu erheblichen Verbesserungen bei Effizienz und Nachhaltigkeit.Bewältigung echter Herausforderungen der BrancheUntersuchungen haben gezeigt (https://asmedigitalcollection.asme.org/GT/proceedings-abstract/GT2016/49873/V009T24A015/236482), dass Verunreinigungen einen wesentlichen Beitrag zum Versagen von Trockengasdichtungen leisten und somit eine der Hauptursachen für außerplanmäßige Wartungsarbeiten und Anlagenausfälle sind. Die Lagerölabdichtung Typ 93AX wurde entwickelt, um das Eindringen von Öl aus dem Kompressorlagerbereich zu verhindern, wodurch das Ausfallrisiko minimiert und ein zuverlässigerer, kontinuierlicher Betrieb gewährleistet wird.Laut Deloitte verursachen ungeplante Ausfallzeiten der globalen Prozessindustrie jährlich geschätzte Kosten in Höhe von 50 Mrd. USD (https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/process-and-operations/us-cons-predictive-maintenance.pdf) . Wobei 42 % (https://partners.wsj.com/emerson/unlocking-performance/how-manufacturers-can-achieve-top-quartile-performance/) dieser Ausfallzeiten auf Equipment zurückzuführen sind. Bei Energie- und Prozessanwendungen kann dies zu Verlusten von durchschnittlich bis zu 42 Mio. USD (https://solutions.aspentech.com/ru/resources/blog/lets-talk-shorter-turnarounds-and-lower-repair-costs-at-downstream-2019?src=seo-unplanned-downtime) pro Anlage und Jahr führen.Die Lagerölabdichtung Typ 93AX wurde entwickelt, um sowohl Leistungs- als auch finanzielle Risiken zu minimieren. Dies gelingt, indem sie die Zuverlässigkeit des gesamten Kompessordichtungssystems erhöht und gleichzeitig den Bedarf an unterstützender Infrastruktur wie Stickstoffgeneratoren (N2) und Luftkompressoren reduziert.Drei Betriebsszenarien für mehr WiderstandsfähigkeitDie Dichtung unterstützt drei Betriebszustände und passt sich in Ausfallsituationen automatisch an, um Störungen zu minimieren und die Emission von Gas oder Öl einzudämmen:- Szenario 1: Standardbetrieb: Der berührungslose Betrieb sorgt für einen sicheren Schutz vor Öleintritt.- Szenario 2: Verlust von Sperrgas: Berührungsloser Betrieb und Ölkontrolle auch ohne Sperrgas.- Szenario 3: Ausfall der Trockengasdichtung: Begrenzt das Entweichen von Prozessgas während der Abschaltung des Kompressors (bis zu 35 bar) und gewährleistet gleichzeitig die Dichtheit bis zu 70 bar.Unterstützung operativer und nachhaltiger ZieleDie Lagerölabdichtung Typ 93AX trägt durch reduzierte Emissionen und einen geringeren Energieverbrauch zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele bei. Durch die Reduzierung des Stickstoffverbrauchs um bis zu 80 % sinkt der Bedarf an N2-Generatoren - eine Quelle für Energieverbrauch und Kosten. Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) könnte durch die Verbesserung der industriellen Effizienz der weltweite Energieverbrauch bis 2040 um 12 % (https://www.iea.org/commentaries/how-energy-efficiency-will-power-net-zero-climate-goals) gesenkt werden, was die Bedeutung von Lösungen wie der Lagerölabdichtung Typ 93AX weiter unterstreicht.Mike Eason, Chief Technology Officer bei John Crane, sagte: "Unsere Kunden haben den Wunsch nach einer Lagerölabdichtung geäußert, die die Sicherheit, Effizienz und Zuverlässigkeit erhöht. Die Lagerölabdichtung Typ 93AX erfüllt diese Prioritäten. Sie ist so konzipiert, dass sie auch unter realen Ausfallbedingungen weiterarbeitet, um die wichtigsten Anlagenbauteile zu schützen, die Umweltbelastung zu reduzieren und gleichzeitig die Betriebs- und Investitionskosten zu senken."Eason fuhr fort: "Die neue Dichtung ist mit dem Trockengasdichtungsportfolio von John Crane kompatibel und wird durch ein globales Netzwerk von über 200 Standorten unterstützt, darunter Fertigungs-, Vertriebs- und Serviceeinrichtungen sowie 13 globale Turboservicezentren in mehr als 50 Ländern. Sie kann als Teil einer gebündelten Erstausstattung oder Kompressor Nachrüstung verkauft oder als eigenständiges Produkt geliefert werden, um kundenspezifische Anforderungen zu erfüllen.Besuchen Sie https://www.johncrane.com/coaxial-separation-seal (https://www.smiths.com/)für weitere Informationen.Informationen zu John CraneJohn Craneist ein weltweit führender Anbieter von missionskritischen Technologien für die Energie- und Prozessindustrie und ein Innovator im Bereich rotierender Maschinen, darunter Gleitringdichtungen, Kupplungen, Filtersysteme sowie modernste Lösungen für das Asset Management und die digitale Diagnose. Durch die Kombination einer langen Tradition der Innovation mit unserem Engagement für exzellenten Service ermöglichen wir unseren Kunden seit über einem Jahrhundert zuverlässige und nachhaltige Betriebsabläufe. Wir erkennen die Rolle traditioneller Energien an und entwickeln gleichzeitig wegweisende Lösungen für sauberere Alternativen, um eine Vision für eine nachhaltige Energiezukunft zu verwirklichen. Unsere umfassende globale Präsenz mit über 200 Servicezentren in 50 Ländern unterstreicht unser Versprechen an unsere Kunden. Mit einem Umsatz von über 1,1 Mrd. GBP im Jahr 2024 sind wir ein wesentlicher Pfeiler der Smiths Group plc, einem im FTSE 100 gelisteten Industrieunternehmen, das sich der Entwicklung einer besseren Zukunft verschrieben hat.