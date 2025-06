Wien (ots) -AOP Health erweitert sein Führungsteam, um die ambitionierte Wachstumsstrategie des Unternehmens weiter voranzutreiben. Drei neue Vice Presidents übernehmen Schlüsselrollen in strategisch wichtigen Bereichen: Zoltán Magyarics verantwortet Forschung & Entwicklung, Bernhard Seiser leitet den Bereich IT & Digital und Nicola Zancan steuert die Aktivitäten in der EMEA-Region.Mit diesen Ernennungen unterstreicht AOP Health sein Engagement, Patient*innen mit ungedecktem medizinischem Bedarf integrierte Therapien zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig rüstet sich das Unternehmen damit für das internationale Wachstum, das auch den Eintritt in den US-Markt einschließt. Der Ausbau des Führungsteams sorgt dafür, dass Pipeline, digitale Infrastruktur und regionale Aktivitäten konsequent auf die langfristige Unternehmensstrategie abgestimmt sind.Nicola Zancan ist Vice President EMEANicola Zancan übernimmt die neu geschaffene Rolle des Vice President EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika). Davor war er General Manager von AOP Health Italy, wo er das Unternehmen in den Bereichen Intensivmedizin und seltene Erkrankungen erfolgreich am Markt positionierte. In enger Abstimmung mit medizinischen Expert*innen und Gesundheitsbehörden baute er eine anerkannte Marke auf. Als Area Director Europe South verantwortete er darüber hinaus die Märkte Frankreich, Spanien, Portugal und Griechenland. Vor dem Hintergrund seiner internationalen Erfahrung unterstreicht Zancans Ernennung das strategische Ziel von AOP Health, auch das regionale Wachstum weiter voranzutreiben."Unsere internationale Expansion muss sich in echten Patientennutzen übersetzen. Mein Ziel ist es, das Geschäft so auszubauen, dass mehr Menschen Zugang zu dringend benötigten Therapien erhalten", so Zancan.Bernhard Seiser übernimmt als Vice President IT & DigitalBernhard Seiser verantwortet die neue Position des Vice President IT & Digital und sorgt in dieser Funktion dafür, dass die IT-Initiativen und digitalen Kompetenzen von AOP Health konsequent auf die strategische Mission des Unternehmens ausgerichtet sind: den medizinischen Fortschritt in der Intensivmedizin und bei seltenen Erkrankungen voranzutreiben. Seiser verfolgt dabei das Ziel, eine moderne, zukunftsfähige IT- und Digitalorganisation zu etablieren - eine Struktur, die Innovation ermöglicht, Effizienz steigert und sich dynamisch mit dem Wachstum des Unternehmens weiterentwickelt."Digitale Fähigkeiten sind ein zentraler Wachstumstreiber. Wir entwickeln Systeme, die nicht nur mit dem Unternehmen mitwachsen können, sondern auch aktiv dazu beitragen, Therapien der nächsten Generation bereitzustellen", so Seiser. Gemeinsam mit seinem engagierten und zukunftsorientierten Team aus IT- und Digitalisierungsexpert*innen fokussiert er daher auf den Aufbau einer sicheren und skalierbaren globalen IT-Infrastruktur, den Ausbau einer robusten Datenplattform sowie auf die Integration von verantwortbaren KI-Anwendungen.Zoltán Magyarics verstärkt AOP Health als Vice President Research & DevelopmentZoltán Magyarics ist vor Kurzem als Vice President Research & Development zu AOP Health gestoßen. Der ausgebildete Immunologe und Arzt ist für die strategische Ausrichtung der Arzneimittelentwicklung zuständig und leitet die multidisziplinären Teams, die den gesamten Entwicklungsprozess begleiten - von der präklinischen Forschung über die behördliche Zulassung bis hin zur Markteinführung und darüber hinaus. Magyarics Schwerpunkt liegt darauf, das Lifecycle-Managements zu stärken und die Entwicklung neuer Produkte zu beschleunigen, in dem er die interne Zusammenarbeit, die digitale Innovation und operative Exzellenz vorantreibt."Eine starke Basis im Bereich Forschung und Entwicklung ist entscheidend für nachhaltigen Erfolg. Mein Ziel ist es, Innovationen voranzutreiben, die langfristiges Wachstum ermöglichen und sich unmittelbar positiv auf Patientinnen auswirken", betont Magyarics.Mit seiner Ernennung bekräftigt AOP Health das Ziel, Forschung und Entwicklung als zentrale Säule des langfristigen Unternehmenswachstums kontinuierlich auszubauen.Über AOP HealthDie AOP Health ist eine globale Unternehmensgruppe mit Wurzeln in Österreich, wo sich auch der Hauptsitz der AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH ("AOP Health") befindet. Seit 1996 widmet sich die AOP Health Gruppe der Entwicklung von innovativen Lösungen für den unerfüllten medizinischen Bedarf von Patient*innen, insbesondere im Bereich seltener Erkrankungen und Intensivmedizin. Die Gruppe hat sich international als Pionier für integrierte Therapielösungen etabliert und ist über Tochtergesellschaften, Repräsentanzen sowie über ein starkes Netzwerk von Partner*innen weltweit aktiv. Mit dem Claim "Needs. Science. Trust." betont die AOP Health Gruppe ihr Bekenntnis zu Forschung und Entwicklung sowie die Wichtigkeit des Beziehungsaufbaus zu Ärzt*innen und Patient*innenvertretungen, um die Bedürfnisse dieser Stakeholder im gesamten Handeln des Unternehmens zu berücksichtigen. 