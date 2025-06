Lüneburg (ots) -Neue Boot1-Studie zeigt gefährliches Wahrnehmungs-Paradox / Mensch bleibt größte Gefahrenquelle auf dem WasserDie Zahl der Unfälle im Sport- und Freizeitbootbereich nimmt weiter zu. Eine aktuelle Studie der Boot1 GmbH beleuchtet nun erstmals umfassend die Ursachen - mit alarmierendem Ergebnis: Viele Bootsführer schätzen ihre eigene Sicherheit zu hoch ein, während sie andere als riskant einstufen. Das sogenannte Risiko-Wahrnehmungs-Paradox zieht sich durch alle Erfahrungsstufen und offenbart gefährliche kognitive Verzerrungen.Wichtigste Befunde auf einen BlickSelbst- vs. Fremdbild: Knapp 60 % der Befragten halten andere Bootsführer für eher unvorsichtig - nur 3 % attestieren dies sich selbst.Menschliches Versagen dominiert: Die Studie bestätigt: Technik allein schützt nicht. Hauptursache für Unfälle bleibt menschliches Fehlverhalten.Erfahrung ohne Wirkung: Erfahrene Skipper zeigen kein besseres Risikoverständnis - im Gegenteil: Routine kann reflektierte Aufmerksamkeit ersetzen.Ausrüstung ohne Anwendung: Geräte wie Funk oder Pyrotechnik sind meist vorhanden, werden aber selten sicher genutzt.Soft Skills fehlen: Stressmanagement, Kommunikation und Teamverhalten werden als wichtig erachtet, fehlen aber oft in der Ausbildung.Reformbedarf in der AusbildungDie Autoren fordern einen Paradigmenwechsel in der Bootsausbildung: Weg von starren Ausbildungskonzepten - hin zu modularen, praxisnahen Schulungen mit regelmäßigen Auffrischungen. Als besonders vielversprechend gelten hybride Formate, die digitale Wissensvermittlung mit realitätsnahen Trainings auf dem Wasser kombinieren. Auch psychologische Inhalte wie Entscheidungsverhalten unter Stress sollen in künftige Lehrpläne integriert werden.StudiendesignDie Studie basiert auf einer bundesweiten Befragung von 300 Bootsführerscheininhabern und -anwärtern. Analysiert wurden sowohl technische als auch psychologische Aspekte der Sicherheit sowie zentrale Gefahrenquellen im Wassersport.Vollständiger Report mit Grafiken und EmpfehlungenDen kompletten Studienbericht finden Sie hier:https://bootsschule1.de/studie-sicherheit-auf-dem-wasser/Pressekontakt:Goran TomacRLV Media GmbHpresse@trustfactory.deHerausgeber der Studie:Boot1 GmbHMachandelweg 1 A, 29525 Uelzenbootsschule1.deOriginal-Content von: Boot1 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180034/6057032