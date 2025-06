Wiesbaden (ots) -Zyklusbedingte Beschwerden wie Endometriose, PCOS, PMS/PMDS und starke Regelschmerzen betreffen viele Frauen und haben oft einen tiefgreifenden Einfluss auf das tägliche Leben. Diese gesundheitlichen Herausforderungen gehen weit über körperliche Symptome hinaus - sie können auch emotionale und psychische Belastungen mit sich bringen und die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen. Doch die Unterstützung für Frauen, die mit solchen Beschwerden leben, ist oft nicht ausreichend oder ganzheitlich genug. Hier setzt die Kooperation zwischen der R+V BKK und FEMNA Care an.Ab sofort können alle Versicherten der R+V BKK die FEMNA Care Programme kostenfrei nutzen ein digitales Angebot, das Frauen eine fundierte, praxisorientierte Unterstützung bietet, um ihre Zyklusbeschwerden besser zu verstehen und zu bewältigen.Ganzheitliche Unterstützung für Frauen in jeder LebensphaseFEMNA Care richtet sich an Frauen, die unter Endometriose, PCOS, PMS/PMDS, Regelschmerzen oder Wechseljahresbeschwerden leiden. Versicherte erhalten:- Wissen und Aufklärung: FEMNA Care bietet exklusive Inhalte wie Videos, Workbooks, Audios und Artikel von Deutschlands führenden Expertinnen und Experten, die den Frauen helfen, ihre Gesundheit besser zu verstehen und eigenverantwortlich zu handeln.- Persönliche, einfühlsame Beratung von medizinischem Fachpersonal.- FEMNA Circles: In digitalen Austauschplattformen können sich Frauen mit ähnlichen Erfahrungen vernetzen, sich gegenseitig unterstützen und von den Erfahrungen anderer lernen.Warum ist diese Kooperation so wertvoll?Die Kooperation mit der R+V BKK stellt sicher, dass Frauen nicht nur mit ihren Symptomen alleine gelassen werden. Sie bekommen die Chance, ihre Gesundheit aktiv zu gestalten und die Kontrolle über ihren Körper zurückzugewinnen. FEMNA Care setzt auf Empowerment durch Wissen und persönliche Begleitung - ein Ansatz, der Frauen unterstützt, ihre Beschwerden zu verstehen und Lösungen zu finden, die ihren individuellen Bedürfnissen gerecht werden."Diese Kooperation ist ein bedeutender Schritt in Richtung einer ganzheitlichen, unterstützenden Gesundheitsversorgung für Frauen", sagt Maxie Matthiessen, Gründerin von FEMNA Care. "Indem wir Frauen die richtigen Werkzeuge an die Hand geben, ermöglichen wir es ihnen, ihre Gesundheit langfristig und nachhaltig zu fördern.""Die Aufklärung und Beratung bei frauenspezifischen Problemen ist oft unzureichend", ergänzt Julia Daub vom Versorgungsmanagement der R+V BKK. "Das hat auch damit zu tun, dass Frauen lange aus medizinischen Forschungsstudien ausgeschlossen wurden. Die Kooperation mit FEMNA Care sorgt dafür, dass wir bessere Zugänge zu Informationen und Behandlungsmöglichkeiten schaffen. So tragen wir dazu bei, dass Frauen individuell begleitet werden und schneller die Hilfe erfahren, die sie wirklich brauchen."FEMNA Care (https://www.femnacare.de/)R+V Betriebskrankenkasse (https://www.ruv-bkk.de/)Pressekontakt:Christian Diel (Kommunikation, R+V BKK), Christian.Diel@ruv-bkk.de, 0611-99909-146Maxie Matthiessen (Geschäftsführerin FEMNA Care), hello@femnacare.deOriginal-Content von: R+V BKK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77248/6057051