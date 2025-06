Köln (ots) -Kleine Verhaltensänderung, großer Effekt: Die Nachhaltigkeitskampagne WirDrehenRunter ruft dazu auf, Wäsche bei niedrigen Temperaturen zu waschen und damit Energie und CO2 zu sparen. Die Initiative zeigt, wie einfache Verhaltensänderungen im Alltag einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können: Seit dem Start der Kampagne im Jahr 2022 haben die Menschen in Deutschland bereits mehr als 115.000 Tonnen CO2-Emissionen eingespart.In Pop-up-Kaltwaschsalons in drei Städten zeigen die Umweltschutzorganisation WWF Deutschland und der Ariel-Waschmittelhersteller Procter & Gamble (P&G) die Vorteile der Kaltwäsche. Nach zwei Pop-up-Kaltwaschsalons in München und Berlin kommt die Aktion jetzt auch nach Köln:17.-18. Juni 2025: "CoolMool Wash", Stammheimer Straße 117, 50735 KölnAm Dienstag und Mittwoch können Konsument:innen im CoolMool-Waschsalon in Köln-Riehl kostenlos bei 30 °C waschen und sich vor Ort davon überzeugen, wie effektiv Kaltwaschen sein kann. Unter dem Motto "Kalt waschen war noch nie so heiß" geht es neben dem Waschen und der Energieeinsparung auch um das Thema Langlebigkeit von Kleidung: Schonendes Waschen bei niedrigen Temperaturen erhält auch die Qualität und die Lebensdauer der Kleidung - ein wichtiger Beitrag zum Textil- und Ressourcenschutz."Mit dem Kaltwaschsalon möchten wir den Menschen direkt vor Ort die Vorteile der Kaltwäsche nahebringen", sagt Sebastian Tripp, Geschäftsführer der Panda Fördergesellschaft für Umwelt mbH /WWF. "Wir wollen zeigen, dass kältere Waschtemperaturen nicht nur Energie sparen, sondern zugleich zum Ressourcenschutz beitragen. Denn: Kleidung, die länger hält, muss seltener ersetzt werden. Der WWF setzt sich weiterhin dafür ein, dass Kaltwaschen zum neuen Standard wird und die Menschen durch diese kleine Verhaltensänderung ihren Beitrag zum Umweltschutz leisten können.""Das Waschen bei 30 °C schont nicht nur die Umwelt, sondern auch die Langlebigkeit und Qualität unserer Kleidung", erklärt Gabriele Hässig, Geschäftsführerin Kommunikation & Nachhaltigkeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) bei Procter & Gamble. "Gerade in Köln, einer Stadt mit einer lebendigen Mode- und Lifestyle-Szene, ist es wichtig, nachhaltige Trends zu setzen. Hier verbindet sich Umweltschutz mit Modebewusstsein."Neben praktischen Tipps und Live-Demonstrationen diskutieren Expert:innen von WWF und P&G bei der zweitägigen Aktion in Köln mit Konsument:innen die Vereinbarkeit von Mode und Nachhaltigkeit. Am Dienstag, 17. Juni, 15.00-17.00 Uhr, beleuchten die Expert:innen gemeinsam mit Influencer:innen wie Chryssanthi Kavazi im Waschsalon dieses Thema.Ziel der Initiative WirDrehenRunter Die Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, die durchschnittliche Waschtemperatur in Deutschland zu reduzieren. Der Grund: Die Temperatur hat den größten Einfluss auf den Energieverbrauch beim Wäschewaschen. Bis zu 60 Prozent des CO2-Fußabdrucks sind auf Waschtemperatur zurückzuführen, 20 Prozent auf die Inhaltsstoffe des Waschmittels und die restlichen 20 Prozent auf Entsorgung, Verpackung, Herstellung und Transport. Wer bei niedrigeren Temperaturen (20 oder 30 °C) wäscht, leistet einen wichtigen Beitrag dazu, Energie zu sparen, CO2-Emissionen zu reduzieren und damit - wenn viele Menschen mitmachen - das Klima zu schützen. Diewissenschaftliche Begleitung durch das Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production (CSCP) gewährleistet robuste und konsistente Messergebnisse. Regelmäßige Umfragen und Temperaturmessungen in Deutschland sowie ein Vergleich mit Österreich als Referenzmarkt, wo keine Kommunikation durch WirDrehenRunter stattfindet, bilden die Grundlage für die Bewertung des Erfolgs der Initiative.Bisherige Erfolge der KampagneDie Nachhaltigkeitsinitiative WirDrehenRunter trägt seit ihrem Start 2022 nachweislich zur Reduktion der durchschnittlichen Waschtemperatur in Deutschland bei und zeigt deutlich messbare Erfolge. Eine Zwischenbilanz des wissenschaftlichen Partners CSCP belegt, dass die durchschnittliche Waschtemperatur in Deutschland seit Beginn der Initiative bereits um 1 °C gesunken ist. Dies ist ein bedeutender Schritt auf dem Weg zu einem bewussteren Umgang mit Energie und Ressourcen. Auf diese Weise haben die Menschen in Deutschland bereits mehr als 115.000 Tonnen CO2-Emissionen durch die Verringerung der Waschtemperatur eingespart.Die Temperatur beim Waschen auf 30 °C abzusenken, ist nur ein kleiner Dreh, und die Partner verfolgen weiterhin das Ziel, Kaltwaschen als neue Standardroutine zu etablieren. Um noch mehr Menschen zu erreichen und das Kaltwaschen zur neuen Standardroutine zu machen, hat der WWF aktuell einen E-Learning-Kurs entwickelt.Weiterführende Informationen unter www.wirdrehenrunter.de.WWF DeutschlandDer WWF Deutschland ist Teil der internationalen Umweltschutzorganisation World Wide Fund for Nature (WWF). Seit mehr als 60 Jahren arbeitet das WWF-Netzwerk rund um den Globus daran, die Umweltzerstörung zu stoppen und eine Zukunft zu gestalten, in der Mensch und Natur in Einklang miteinander leben. In rund 100 nationalen und internationalen Projekten setzt sich der WWF Deutschland aktuell für den Erhalt der biologischen Vielfalt und unserer natürlichen Lebensgrundlagen ein. Der WWF Deutschland arbeitet in Projekten, Branchenansätzen und bilateralen Partnerschaften konstruktiv mit Unternehmen zur Lösung von Umweltproblemen zusammen. www.wwf.deProcter & GambleProcter & Gamble bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Pressekontakt:
Victoria Bünemann, Senior Brand Communications Manager F&HC DACH
Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG, Sulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbach am Taunus Tel: +49 152 256 28443, E-Mail: buenemann.v@pg.com
WWF Deutschland, Reinhardtstr. 18, 10117 Berlin
Jelena Admoni, Pressesprecherin Tel.: +49 30 311 777 423, E-Mail: jelena.admoni@wwf.de