Linz (www.anleihencheck.de) - Werfen wir heute einen Blick nach Tschechien und Ungarn, wo nächste Woche Zentralbanksitzungen am Programm stehen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die tschechische Notenbank CNB habe den Leitzins in der Mai-Sitzung auf 3,5% reduziert, auch um der Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Zuletzt sei im Juni allerdings wieder eine ansteigende Inflation von 2,4% im Jahresvergleich verzeichnet worden, was die Notenbank zu einer Pause im Zinssenkungszyklus veranlassen könnte. Die Tschechische Krone (CZK) habe sich in den letzten Wochen stabil unter der bedeutsamen Marke von EUR/CZK 25,00 halten können. Die erwartete Zentralbankentscheidung könnte die Stärkephase der Krone unterstützen. ...

