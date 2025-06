Erfurt (ots) -Endlich ist es wieder Sommer: Jedes Jahr trifft sich eine Gruppe Jugendlicher auf dem Campingplatz, um einen gemeinsamen Urlaub voller Abenteuer, Streiche, Chaos und großer Gefühle zu erleben. Die neue Serie "Campsite" (WDR) feiert mit der 1. Staffel am 20. Juni 2025 auf kika.de und im KiKA-Player (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-player/kika-player100.html) Premiere. Am 11. Juli bzw. 1. August 2025 starten online jeweils die 2. und 3. Staffel. Im TV ist die norwegische Coming-of-Age-Serie ab dem 4. August 2025, täglich ab 15:50 Uhr bei KiKA zu sehen.Zum Inhalt: Auf dem Campingplatz von Andrines Eltern ist die ganze Clique endlich wieder vereint. Die eingeschworene Gruppe Jugendlicher freut sich auf einen Sommer voller Spaß und Abenteuer. Doch unerwiderte Liebe, falsche Gerüchte, neue Konkurrenten, unerwünschte Ängste und erkaufte Freundschaften gefährden die schönste Zeit des Jahres. Die Gruppe muss lernen, ihre Konflikte gemeinsam zu bewältigen - denn am Ende zählt vor allem eines: echte Freundschaft.In insgesamt 50 Episoden mit einer Länge von fünf bis zehn Minuten werden Themen wie Freundschaft, Liebe und das Heranwachsen mit Tiefgang und Witz lebensnah und altersgerecht aufgearbeitet. Die Coming-of-Age-Serie richtet sich an Kinder im Alter von acht bis 13 Jahren."Campsite" ist eine Produktion von NRK Super (Norwegen) in Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma Monster. Die redaktionelle Verantwortung beim WDR liegt bei Pascal Dombrowicz und Jens Opatz.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6057068