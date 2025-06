Die SMA Solar-Aktie gehört an den deutschen Börsen am Dienstag zu den größten Verlierern. Diese schlechte Nachricht belastet die Papiere jetzt, und so könnte es weitergehen. Schlechte Nachrichten aus den USA Die gesamte Solarbranche steht am Dienstag massiv unter Druck, und das wegen einer sehr schlechten Nachricht aus den USA. So ist dort im Senat am Montag ein Gesetzentwurf eingebracht worden, der vorsieht, die Förderung für Solar- und Windenergie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...