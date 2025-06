© Foto: autodoc.group.de - autodoc

Die Autodoc-Aktie soll am 25. Juni erstmals handelbar sein. Zur Zeichnung stehen bis zu 7,6 Millionen Aktien. Die Preisspanne liegt zwischen 58 und 61 Euro. Die Bewertung soll bei bis zu 2,4 Milliarden Euro liegen.Der Auto-Ersatzteilhändler Autodoc bereitet seinen Börsengang vor. Interessierte Anleger haben ab sofort die Möglichkeit, Aktien des Berliner Unternehmens zu zeichnen. Der erste Handelstag an der Frankfurter Börse ist für den 25. Juni vorgesehen. Wie das Handelsblatt berichtet, strebt der Berliner Auto-Ersatzteilhändler bei seinem Börsengang eine Bewertung von bis zu 2,4 Milliarden Euro an. Es werden bis zu 7,6 Millionen bestehende Aktien inklusive einer möglichen …