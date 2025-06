NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta von 700 auf 790 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Brent Thill unterzog am Montag den US-Internetsektor einer tiefgreifenden Analyse zum Thema KI. Die Adaption von KI-Software schreite im Firmenkundenbereich schnell voran, stehe aber noch ganz am Anfang, so der Experte. Auf breiterer Basis durchstarten dürfte man 2026. Microsoft sei der Favorit mit Blick auf Firmenkunden, Meta bei Endverbrauchern./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2025 / 15:18 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2025 / 16:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US30303M1027

© 2025 dpa-AFX-Analyser