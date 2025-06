Milence hat am Standort Landvetter nun ebenfalls eine MCS-Ladestation für E-Lkw installiert - es ist die dritte im bestehenden Netz. Das Lkw-Lade-Joint-Venture sieht sich auf einem guten Weg zu einem ersten MCS-Korridor - und führte die Technik in Schweden direkt mit einem für 2026 angekündigten Volvo-Lkw vor. electrive-Redakteurin Carla Westerheide war dabei. Milence hat den ersten öffentlichen MCS-Ladepunkt für schwere E-Nutzfahrzeuge in Schweden ...

